Što sigurno ne bi smjeli jesti za doručak

Neke namirnice imaju reputaciju "zdravih", iako u stvarnosti mogu sadržavati više šećera, soli ili skrivenih kalorija nego što mislimo. Upravo zato, razumijevanje što stvarno unosimo u organizam može biti ključno za uspješan gubitak kilograma. Stoga mnogi stručnjaci za prehranu upozoravaju na sljedeće popularne vrste hrane koje mogu sabotirati gubitak kilograma.

Smoothieji

Iako djeluju kao idealan izbor za doručak, smoothieji mogu biti prava kalorijska zamka. Kada su puni voća, zaslađivača ili proteinskih dodataka, lako prelaze preporučeni dnevni unos šećera. Razni savjetnici za prehranu i nutricionisti ističu da je bolje pripremati ih kod kuće bez dodatnih sirupa ili jogurta s puno masti. Tako se može zadržati nutritivna vrijednost, a izbjeći višak kalorija koji usporava mršavljenje.

Proteinske pločice

Mnogi ih biraju kao brzi međuobrok, vjerujući da su zdrava alternativa slatkišima. Međutim, mnoge proteinske pločice sadrže više šećera nego prosječna čokoladica. Nutricionisti i dijetetičari upozoravaju da je ključno pažljivo čitati deklaracije i birati proizvode s manje šećera. Kada se konzumiraju umjereno i uz kvalitetan obrok, mogu biti korisne, ali same po sebi ne ubrzavaju gubitak težine.

"Zdravi" umaci i preljevi

Umacima, poput onih za salatu, humusa ili tzatzikija, često se dodaju razna ulja, majoneza i sol koji povećavaju kalorijsku vrijednost. Savjetnici za prehranu naglašavaju da i najmanje količine mogu dodati stotine kalorija dnevno ako se ne pazi na doziranje. Najbolja opcija je pripremiti preljeve kod kuće, koristeći grčki jogurt, limunov sok ili začine. Tako se zadržava okus, ali smanjuje rizik od prekomjernog unosa masti i soli.

Naizgled zdravi izbori mogu lako usporiti napredak, stoga je ključ uspješnog mršavljenja u umjerenosti i svjesnom odabiru hrane.