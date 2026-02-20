Forthing T5 EVO Sport Black Edition

Model Forthing T5 EVO drugu godinu zaredom potvrđuje svojusnažnu tržišnu poziciju kao najprodavaniji SUV u C segmentu među kineskimproizvođačima. Kontinuitet prodajnih rezultata temelji se na prepoznatljivom dizajnu,visokoj razini serijske opreme te konkurentnoj vrijednosti za kupce.

U 2026. godinuForthing T5 EVO ulazi s dodatnim estetskim osvježenjima koja naglašavaju njegovsportski karakter i suvremeni dizajn. Poseban naglasak stavljen je na detalje kojidoprinose dinamičnom i sportskom vizualnom dojmu. Novost u ponudi je model T5 EVO Sport Black Edition, izvedba namijenjena kupcima koji traže izraženiji sportski identitetvozila.

Paket BE - Black Edition, dostupan isključivo uz razinu opreme Sport ADAS, uključuje:• unutarnju oblogu krova u crnoj boji• crno lakirani element na prednjem braniku• crno lakirane lajsne oko prozora.

Navedeni elementi dodatno naglašavaju proporcije vozila te stvaraju snažniji kontrast ivizualnu prepoznatljivost, dok crna obloga krova pridonosi dojmu sportske i premiumatmosfere u unutrašnjosti.

Cijena modela T5 EVO Sport ADAS iznosi 31.990 €, dok je paket Black Editiondostupan uz nadoplatu od 500 €.

Više informacija na web stranici www.dongfeng.hr

Adresa Forthing prodajno-servisnog centra: Radnička cesta 182, 10000 Zagreb

Za sve informacije korisnici se mogu obratiti putem besplatnog kontakt telefona 0800 1952 ,e-mail adrese kontakt.centar@autohrvatska.hr ili osobnim dolaskom na adresu prodajno