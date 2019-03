Što radimo u snu, a nije dobro za zdravlje

San nam je nužan, jer ne samo da ćemo se odmoriti, već i spremiti nova sjećanja, očistiti mozak, riješiti se toksina iz tijela... no, pritom možemo raditi i neke stvari koje lako mogu biti pogubne po naše zdravlje.

Buđenje s grčevima mišića - u jednom trenutku sanjate, a u drugom ste u agoniji zbog grča u nozi? Grčevi u mišićima mogu biti vrlo neugodni, ali u većini slučajeva su bezazleni. No, ako vam se to događa prečesto, moguće da tijelo signalizira drugi problem. Najčešće se radi o manjku kalcija i magnezija u tijelu te dehidraciji, ali moguća je i anemija te artritis.

Buđenje u znoju - budite se potpuno mokri svako jutro? Prije svega biste trebali provjeriti je li temperatura u sobi previsoka i jeste li predebelo odjeveni. No, ako to ne pomaže, u pitanju su možda hormoni.

Govorenje u snu - iako ponekad može biti smiješno, nije uvijek bezazleno. Znanstvenici još uvijek nisu potpuno sigurni zašto pričamo u snu. Međutim, ponekad ozbiljnija stanja mogu utjecati na to da do 'razgovora' dođe češće. Jaki stres, lijekovi i groznica mogu biti uzrok, a nisu isključivi niti insomnia, apneja pa i određeni problemi s mentalnim zdravljem. Popularna je zabluda da pričanje u snu reflektira što osoba sanja. No, EEG rezultati pokazuju da do pričanja može doći u bilo kojoj fazi sna, a ne samo REEM

Hrkanje - mnogi ljudi hrču i to ne mora nužno biti zdravstveni alarm. Međutim, ako hrkanje zvuči više kao pokušaj disanja, a iznimno ste pospani tijekom dana, moguće je da imate apneju u snu, tvrdi liječnica Beena Jani za Woman's Health.

Škrgutanje zubima - zove se bruksizam. Odnosi se na naviku da mičete stisnute zube naprijed i natrag. Može se dogoditi bilo kada u danu, ali bruksizam u snu je veći problem jer se teško kontrolira. Do ovog stanja može doći zbog stresa, tjeskobe, određenih lijekova, kofeina i alkohola. Ne radi se o iznimno ozbiljno problemu, ali potrebno je posjetiti liječnika ako se zbog bruksizma budite s glavoboljama, bolovima u vilici, osjetljivih zubi i slično.