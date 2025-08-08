Što ne bi trebalo piti uz kavu?

Konzumiranje određenih dodataka prehrani zajedno s kavom može značajno smanjiti njihovu učinkovitost jer tijelo ne uspijeva pravilno apsorbirati sve hranjive tvari.

Zašto kava ometa apsorpciju vitamina i minerala?

Glavni problem su spojevi u kavi, kofein i polifenoli. Oni su odgovorni za okus kave, ali imaju i učinak koji potiče mokrenje, što znači da potiču izlučivanje tekućine iz tijela.

Ljekarnik dr. Philip Ngo objašnjava da kofein može usporiti apsorpciju željeza i utjecati na druge hranjive tvari upravo zbog tog učinka koji povećava izlučivanje mokraće. Vitamini koji se otapaju u vodi, poput vitamina B, mogu se izbaciti iz tijela urinom prije nego što ih ono uspije iskoristiti. Osim toga, tanini iz kave vežu se za minerale i sprječavaju njihovu pravilnu apsorpciju.

Zato liječnici preporučuju da se s uzimanjem dodataka prehrani pričeka barem sat vremena nakon što se popije kava.

Kalcij - kalcij je ključan za zdravlje kostiju, rad srca i mozga. No zbog djelovanja kofeina koje potiče mokrenje, tijelo ga izlučuje u većim količinama putem mokraće. To može smanjiti količinu kalcija koju tijelo apsorbira iz dodataka prehrani.

Magnezij - magnezij je važan za rad živaca i mišića, regulaciju šećera u krvi i dobar san. Kofein, kao i kod kalcija, potiče njegovo izlučivanje iz tijela. Dr. Kim pojašnjava da kofein povećava gubitak i kalcija i magnezija mokrenjem. Osim toga, tvari iz kave poput tanina i fitata mogu se vezati za magnezij i dodatno smanjiti njegovu apsorpciju u probavnom sustavu.

Vitamin D - vitamin D važan je za zdravlje kostiju, mišića i imunitet, a neka istraživanja pokazuju da može smanjiti rizik od demencije. No kofein smanjuje broj receptora za vitamin D u stanicama, čime otežava njegovu apsorpciju. Ljekarnica dr. Elise Kim pojašnjava da kofein može umanjiti učinkovitost vitamina D. Manjak ovog vitamina povezuje se sa smanjenjem gustoće kostiju, bolovima u mišićima i povećanim rizikom od osteoporoze.

Vitamini B skupine - vitamini B1, B2, B7, B9 i B12 važni su za proizvodnju energije i zdravlje živčanog sustava. S obzirom na to da se otapaju u vodi, lako se izlučuju iz tijela, osobito pod utjecajem kofeina. Dr. Wang upozorava da kofein, iako blagog učinka koji potiče mokrenje, može povećati gubitak vitamina B ako se unosi u velikim količinama. Savjetuje da se vitamini ne uzimaju s kavom ili čajem te da se pričeka barem sat vremena.

Željezo - dodaci željeza često se koriste za liječenje anemije, smanjenje umora i jačanje imuniteta. No tanini iz kave vežu se za željezo i značajno smanjuju njegovu iskoristivost. Studija objavljena u časopisu American Journal of Hematology pokazala je da se apsorpcija željeza smanjuje za 54% ako se uzima s kavom. Dr. Bo Wang, specijalist interne medicine, savjetuje da se željezo uzima uz hranu bogatu vitaminom C, poput agruma, a ne uz kavu.