Zašto se znojimo i kad nije vruće?

Ako ste se ikada našli u situaciji da vam se košulja tijekom vožnje javnim prijevozom potpuno natopi, znate koliko to može biti neugodno. Evo glavnih razloga zbog kojih se pretjerano znojimo i što možete učiniti da to smanjite.

Osobna higijena je temelj

Prema savjetima stručnjaka, ključno je redovito i temeljito održavanje osobne higijene. Neugodan miris ne dolazi izravno od znoja, već od bakterija koje se množe na površini kože, osobito ako ona nije čista. Zbog toga je važno redovito prati tijelo, a posebnu pozornost posvetiti pazusima. Ako ne koristite dezodoranse ili antiperspirante, redovita higijena postaje još važnija za sprječavanje neugodnih mirisa.

Odjeća od prirodnih materijala

Vrsta tkanine koju nosite može uvelike utjecati na znojenje. Sintetički materijali poput poliestera ne propuštaju zrak i stvaraju učinak staklenika, čime potiču znojenje i nelagodu. S druge strane, prirodni materijali poput pamuka, lana i svile omogućuju koži da diše. Zamijenite sintetičku odjeću prirodnom i mogli biste primijetiti značajno smanjenje znojenja.

Hrana koja potiče znojenje

Neki začini i ljuti umaci, poput senfa ili čili umaka, mogu potaknuti znojenje jer djeluju na termoregulacijski sustav tijela. Ako imate problema s pretjeranim znojenjem, pokušajte ih izbaciti ili barem ograničiti njihovu konzumaciju. To će pomoći i u smanjenju neugodnog mirisa.

Pića koja treba izbjegavati

Određena pića također utječu na znojenje. Alkohol, jaka kava i gazirana pića mogu potaknuti pojačano znojenje. Ako primjećujete da se nakon konzumacije takvih pića više znojite, razmislite o njihovu smanjenju.

Hrana koja pomaže

S druge strane, određene namirnice mogu pomoći u kontroli znojenja. Hrana bogata vitaminom E, poput kikirikija, šparoga i suncokretova ulja, doprinosi zdravlju kože i može smanjiti potrebu za znojenjem. Uvrstite ih u svoju prehranu i potaknite prirodne procese u tijelu.

Stoga, pripazite malo na svoju prehranu i možda riješite problem...