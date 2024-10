Što ne bi smjeli raditi kad smo prehlađeni

Znate li što nikako ne bismo smjeli činiti kada smo prehlađeni? Uobičajeni simptomi prehlade uključuju upalu grla, curenje ili začepljenost nosa, kihanje, kašljanje, blage glavobolje i ponekad blago povišenu temperaturu.

"Za razliku od gripe, koja može uzrokovati teže simptome poput visoke temperature i bolova u tijelu, prehlada obično rezultira blagom nelagodom", ističe Karpuzoglu i dodaje: "Simptomi se pojavljuju 1 do 3 dana nakon izlaganja virusu. Većina prehlada prolazi sama od sebe unutar 7 do 10 dana, iako neki simptomi, poput dugotrajnog kašlja, mogu potrajati i do dva tjedna."

Evo što ne biste trebali raditi ako ste prehlađeni

Međutim, postoji jedna stvar koju prema njoj ne bismo trebali raditi tijekom ovog razdoblja, a to je naprezanje vježbanjem ili pretjerivanje fizičkim aktivnostima.

"Iako blaga aktivnost poput hodanja može pomoći u čišćenju nosnih prolaza i poboljšanju cirkulacije, intenzivno fizičko naprezanje, poput trčanja ili dizanja teških tereta, može imati suprotan učinak na vaš imunološki sustav", tvrdi imunologinja.

Nadalje, objasnila je zašto bavljenje fizičkom aktivnošću zapravo negativno utječe na organizam. "Kada ste bolesni, vaše tijelo već troši energiju i resurse na borbu protiv infekcije. Ako se previše naprežete, ti resursi preusmjeravaju se s imunološkog odgovora na oporavak mišića, što ostavlja vaše tijelo manje sposobnim za borbu protiv virusa", dodaje ona.

Postoji još razloga zašto se ne bismo trebali pretjerano fizički aktivirati kada smo bolesni. "Energične vježbe mogu povećati oslobađanje hormona stresa, poput kortizola, koji može oslabiti imunološku funkciju kada je povišen tijekom duljih razdoblja. Ovo je posebno važno kada je vaše tijelo već oslabljeno zbog bolesti. Pretjerano naprezanje također može dovesti do dehidracije, što pogoršava simptome poput upale grla i začepljenosti, čineći da se osjećate još gore."

Savjetuje da umjesto intenzivnog vježbanja odaberete neke druge, blaže oblike fizičke aktivnosti, poput laganog istezanja, joge ili kratkih šetnji.

"Ove aktivnosti omogućuju tijelu da se nastavi kretati bez preopterećenja imunološkog sustava te mogu pomoći u smanjenju upale i poboljšanju cirkulacije - ključnih komponenti oporavka. Slušajte tijelo i dajte prednost odmoru, hidrataciji i pravilnoj prehrani dok se vaš imunološki sustav bori protiv prehlade", zaključuje imunologinja.