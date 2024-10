Namirnice koje su zdrave i pomažu mršavljenju

Recimo da promijenite prehranu kako biste smršavjeli, to ne znači da ćete nužno stalno biti gladni. Jedan od najboljih načina za upravljanje težinom jest obogatiti prehranu namirnicama koje imaju malo kalorija. Takve namirnice omogućuju vam da pojedete veću količinu hrane dok unosite manje kalorija, što pomaže da se osjećate sito bez prekoračenja dnevnog energetskog unosa.

Dijetetičarka Destiny Moody za Eat This, Not That izdvojila je najbolje niskokalorične namirnice koje bi se trebale pronaći na vašem jelovniku, ako želite uživati u hrani, a pritom gubiti kilograme.

Cikla - cikla sadrži samo 29 kalorija po pola šalice. Prema nekim istraživanjima, ovo je povrće bogato nitratima koji su korisni za zdravlje srca, izvještava Eat This, Not That. "Narežite je i ubacite u salatu za ugodnu slatkoću. Pečena cikla s malo kozjeg sira također može biti lijep dodatak kruhu ili jednostavno kao međuobrok u salati." - savjetuje Moody.

Gljive - gljive se mogu pripremati na različite načine, a njihova je dodatna prednost što nemaju puno kalorija - samo 15 kalorija po šalici. "Okus i tekstura gljiva mogu oponašati mljeveno meso. Dakle, ako pripremate umak za tjesteninu, primjerice, možete smanjiti količinu mesa koju koristite i zamijeniti je nasjeckanim gljivama", preporučuje dijetetičarka.

Jagode - jagode su ukusna i slatka opcija za ublažavanje želje za slatkim te sadrže samo 23 kalorije po pola šalice. Mogu se pripremati na različite načine, a uz to su i vrlo zdrave. "Ako ikada osjetite želju za slatkim, teško je pogriješiti s bobičastim voćem", tvrdi Moody. Savjetuje da osim jagoda, možete posegnuti i za borovnicama, kupinama, malinama i sličnom bobičastom voću.

Kelj - ovo povrće smatra se superhranom iz više razloga, a poznato je i po tome što sadrži vrlo malo kalorija. Svega sedam kalorija po šalici. "Postoji razlog zašto se kelj često pojavljuje u planovima prehrane za mršavljenje. Priprema vlastitih čipsa od kelja kod kuće izvrstan je način da zamijenite čips od krumpira ako vam ikada zatreba kasnonoćni zalogaj", zaključuje dijetetičarka.

Kiseli krastavci - kiseli krastavci su iznenađujuće niskokalorična grickalica, s samo 14 kalorija na 100 grama. Moody savjetuje: "Ako volite grickati kisele krastavce, možete si priuštiti veću količinu između obroka kako biste zadržali žudnju pod kontrolom."

Male "baby" mrkve - samo 35 kalorija na 100 grama, mini mrkve su zadovoljavajući međuobrok koji može smiriti glad bez previše kalorija. Međutim, kako izvještava ETNT, pazite da ne pretjerate s visokokaloričnim umacima. "Ove male mrkve su izvrsne same po sebi", tvrdi dijetetičarka i dodaje: "Međutim, ako ih koristite kao podlogu za umake poput humusa ili nekog umaka na bazi jogurta, bolja su opcija za održavanje niskokalorične prehrane od pita čipsa ili krekera."

Paprika - paprika je živo i hrskavo povrće s vrlo malo kalorija, samo 31 kalorija na 100 grama. Njen visok sadržaj vode i bogatstvo vitaminom C čine je odličnim izborom za kontrolu unosa kalorija. Moody ističe da je "paprika odličan dodatak jelima poput salata ili kajgana jer pridonosi volumenu, pomažući vam da se osjećate sito dok pokušavate smršavjeti".U

Uglavnom, sad znate što bi trebali jesti...