Što nam može napraviti nezaposlenost?

Zdrava i raznovrsna prehrana, dovoljno fizičke aktivnosti i sedam do osam sati sna potrebni su za zdrav život, no postoje dokazi da na naše zdravstveno stanje utječe i to imamo li stabilan posao ili ne.

Nezaposlenost nosi ogroman stres, čak i kod onih koji zbog nedostatka posla od države dobijaju određene olakšice i novčane nadoknade.

Ipak, taj novac ne uspijeva pokriti ni elemetarne troškove života, pogotovo u velikim obiteljima, zbog čega ne može biti govora o zdravom životu. Za mnoge odrasle ljude koji provedu oko osam sati na poslu, rad nije samo izvor prihoda, nego i dio identiteta. Gubitak posla ne prate, dakle, samo financijski pritisci, nego i duboko preispitivanje identiteta.

Jedna studija je čak usporedila gubitak posla s gubitkom neke bliske osobe.

Osobe koje ostanu bez posla također mogu izgubiti osjećaj pripadnosti i veze sa kolegama. Stres koji tako nastaje oštećuje i fizičko i mentalno zdravlje.

Istraživanje objavljeno u časopisu "Demography" pokazalo je da nezaposleni u 54 posto više slučajeva imaju slabo zdravlje i 83 posto više slučajeva pate od zdravstvenih problema izazvanih stresom, poput srčanih bolesti.

Nezaposlenost također povećava opasnost od nezdravih navika, poput ispijanja alkohola i uzimanja narkotika, što dodatno povećava rizik za zdravlje. Kratkoročne manifestacije stresa, poput nedostatka sna i glavobolja, narušavaju kvalitetu života, ali su dugoročne daleko opasnije. Stres je faktor rizika za visok krvni pritisak, srčane bolesti i slabiji imunitet.

Ako morate štediti na hrani, birate jeftinije i manje zdrave opcije, stvar postaje još ozbiljnija.

Nezaposleni dvaput češće pate od psiholoških problema, depresije, anksioznosti i niskog samopouzdanja.

Zato, dok tražite novi posao, trudite se da koliko god možete neutralizirate negativne posljedice stresa. Vježbajte, makar kod kuće, i redovno spavajte.

Što je najvažnije, imajte vjere da će stvari biti bolje. Ako budete uživali u malim stvarima i brinuli o svom zdravlju, ne samo da ćete neutralizirati stres, nego i povećati šanse da pronađete posao.