Koliko šteti izlazak uz alkohol?

Izlazak bez alkohola teško je zamisliv, barem u našim krajevima - svako druženje počinje i završava (nekad i fatalno) obaveznom cugom, kratkim, gemom, pivkanom... nazovite to kako želite, no u osnovi je to sve alkohol.

Kako znamo da pretjerano uživanje alkohola ne samo da nije zdravo, nego može i izravno naškoditi i vama i drugima, nikad nije dovoljno upozorenja o umjerenosti konzumiranja.

Nedavna studija ispitivala je utjecaj konzumiranja alkohola na zdravlje u različitim dobnim skupinama. Autori su zaključili da za osobe starije od 50 godina rizici za zdravlje mogu biti manje ozbiljni... što ne znači da odmah morate otvoriti novu bocu.

Alkohol nakon 50 - "Oni koji već uhodano piju i imaju 50 godina 'preživjeli su' konzumaciju alkohola. Mogli su biti zdraviji na početku ili su imali sigurniji način ispijanja alkohola", objašnjava dr. Timothy Naimi. Prema autorima, skoro 40 posto smrti zbog konzumacije alkohola javlja se prije 50. godine života. Što znači da mnoge studije ne uzimaju ove smrti u obzir i podcjenjuju pravu opasnost.

Razlika u godinama - analiza je pokazala da je na razinu rizika kod pojedinca značajno utjecala dob. Ukupno 35,8 posto smrtnih slučajeva povezanih s alkoholom dogodilo se osobama od 20 do 49 godina. Kada su gledali pojedince u dobi od 65 ili više godina, to je bila druga priča: iako je sličnih 35 posto smrtnih slučajeva povezanih s alkoholom bilo u ovoj skupini, autori su otkrili ogromnih 80 posto slučajeva zbog kojih je došlo do izbjegavanja smrti zbog alkohola u drugoj demografskoj skupini.

Umjerene količine - primjerice, jedna je studija otkrila da lagano i umjereno ispijanje konzumiranje alkohola može štiti od smrtnosti povezane s kardiovaskularnim bolestima. Nije iznenađujuće što mnogi te priče shvaćaju jako ozbiljno, ali ne slažu se svi znanstvenici u tim raspravama.

Utjecaj na zdravlje - često konzumiranje alkohola povezano je s nizom ozbiljnih zdravstvenih posljedica.To uključuje određene vrste raka, bolesti jetre i srca i oštećenje živčanog sustava,uključujući mozak. Međutim, mnoga istraživanja pokazuju da konzumiranje umjernih količina alkohola može imati zaštitnu ulogu.

Za kraj - iako zaključci nisu eksplozivni, dovode nas do potpunijeg razumijevanja utjecaja alkohola na zdravlje: umjereno konzumiranje alkohola može biti od koristi ljudima određene dobne skupine, ali pretjerano konzumiranje alkohola šteti svima.