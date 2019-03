6 navika koje ugrožavaju brak

Brak se temelji na povezanosti i međusobnom povjerenju, a ključ uspjeha je u usvajanju dobrih navika koje će to omogućiti.

No, kako smo svi ipak samo ljudi, često nam ostaju neke loše navike koje, ako ih ne promijenimo, mogu lako dovesti do razvoda...

Financijski problemi - novac može biti veliki problem u partnerskim odnosima, pogotovo ako ne razmišljaju isto. Ustvari prema istraživanju Federal Reserve Board parovi koji imaju veliku razliku u prihodima imaju veću vjerojatnost za razvod nakon pet godina. Osobe s većim prihodima imaju dugotrajnije odnose.

Izbjegavanje sukoba - studija objavljena 2018. godine koju je objavilo Američko psihološko udruženje pokazala je da navika povlačenja ili isključivanja kada se treba suočiti s partnerom mož negativno utjecati na odnos. Iako to neki rade kako bi izbjegli konflikte, ova navika može učiniti da se vaš partner osjeća kao da se njegove potrebe ignoriraju.

Ljubora zbog partnerovog uspjeha - švedsko istraživanje iz 2018. otkrilo je da žene koje su zarađivale dvaput manje od svojih muževa na početku braka imaju veliku šansu za razvod ako na poslu postanu uspješnije. Istraživači vjeruju da žene izlaze iz veza ako ne osjećaju podršku i partneri su nefleksiblni.

Prevelika povezanost na početku - studija objavljena u časopisu Journal of Personality and Social Psychology pokazala je da su parovi koji su bili pretjerano povezani u prvih nekoliko godina braka imali veću šansu za razvod nakon sedam godina. Prema znanstvenicima, strast koju osjećate u početku nije baš održiva. Jednom kad se faza medenog mjeseca završi i stvarnost počne, neki ljudi počinju shvaćati da nisu kompatibilni. Zbog toga se počne osjećati manja povezanost.

Razmišljanja o vezi - studija objavljena u časopisu Journal of Family Psychology Johna Gottmana i njegovih kolega otkrila je da ono što kažete o vašem odnosu može predvidjeti hoćete li se razvesti. Parovi su pričali istraživačima o svojoj vezi, oni koji su negativno pričali o svojoj vezi ili kao o razočarenju imali su veću šansu za razvod.

Svađa oko kućanskih poslova - studija iz 2018. Haravardske poslovne škole otkrila je da 25 posto parova kod razvoda navodi "nesuglasice oko kućanskih poslova". Parovi koji imaju sreću da imaju pomoć u kućanstvu su sretniji u svojim vezama. Kad ste umorni od radnog dana, posljednje što želite učiniti je oprati posuđe. Nažalost, te zadatke netko treba obaviti. Ako vaš partner to ne radi može doći do svađe, ali ako se to stalno događa može doći do još većeg nezadovoljstva.

I, kakva je onda vaša veza? :)