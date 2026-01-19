Što nam je Nostradamus pripremio za ovu godinu

Nostradamus, pravim imenom Michel de Nostredame, bio je francuski astrolog i liječnik iz 16. stoljeća, najpoznatiji po svojoj knjizi Proročanstva (Les Prophéties), objavljenoj 1555. godine. Djelo se sastoji od stotina kratkih, zagonetnih katrena (četverostiha) koji su napisani arhaičnim francuskim, latinskim i oksitanskim jezikom. Upravo zbog njihove nejasnoće i simbolike, ljudi ih stoljećima tumače na različite načine, često ih povezujući s aktualnim događajima.

Za ovu godinu, kao i za svaku drugu, Nostradamus nije ostavio izravna, vremenski precizna predviđanja. Umjesto toga, tumači pokušavaju povezati njegove stihove s današnjim političkim, vojnim i društvenim zbivanjima. Jedan od često citiranih katrena glasi:

„Sedam mjeseci velikog rata, ljudi mrtvi od zla, Rouen, Évreux, kralj neće podbaciti."

Ovaj stih mnogi interpretiraju kao proročanstvo o velikom sukobu koji traje sedam mjeseci, uz teške ljudske gubitke i zlo koje pogađa stanovništvo. Spominjanje gradova Rouena i Évreuxa, oba u Normandiji u Francuskoj, neki tumače kao simboličke lokacije, dok drugi smatraju da upućuju na stvarne geografske točke, odnosno na mogući sukob u zapadnoj Europi ili Francuskoj. Izraz „kralj neće podbaciti" često se tumači kao aluzija na snažnog vođu koji uspijeva održati vlast ili stabilnost usprkos krizi.

Međutim, važno je naglasiti da Nostradamusovi stihovi nisu doslovni zapisi budućnosti, nego poetski i simbolični tekstovi koji se mogu prilagoditi gotovo svakom povijesnom razdoblju. U prošlosti su ljudi u njegovim katrenima „prepoznali" Francusku revoluciju, uspon Napoleona, Drugi svjetski rat, pa čak i moderne događaje poput terorističkih napada ili pandemija. Problem takvih tumačenja je u tome što se često rade unatrag, nakon što se događaji već dogode, pa se tekst prilagođava stvarnosti, a ne obrnuto.

Za ovu godinu, neki mediji i internetski portali koriste Nostradamusa kako bi pojačali osjećaj neizvjesnosti, osobito u kontekstu aktualnih ratova, političkih napetosti i klimatskih kriza. Spominjanje „velikog rata" i „ljudi mrtvih od zla" lako se povezuje s modernim sukobima, pandemijama ili humanitarnim katastrofama. Ipak, nema nikakvog znanstvenog dokaza da Nostradamus može predvidjeti budućnost, niti da se njegovi stihovi odnose baš na ovu godinu.

U stvarnosti, Nostradamusova djela više govore o ljudskoj potrebi za smislom i objašnjenjem u vremenima nesigurnosti nego o stvarnim proročanstvima. Njegovi tekstovi su zanimljivi kao povijesni i književni fenomen, ali ih treba čitati s dozom kritičkog razmišljanja. Umjesto da u njima tražimo doslovna predviđanja budućnosti, korisnije ih je promatrati kao odraz strahova, nada i političkih prilika njegova vremena - i našega.