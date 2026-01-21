7 misterioznih starih jezika kojima se ne zna podrijetlo

Stare civilizacije izazivaju zbunjenost i strahopoštovanje ostacima svojih hramova ili gradova, no jednako tako zbunjujući i čudesni su neki jezici za koje je nemoguće utvrditi kako su nastali...

7. Harappan (Pakistan) - jezik civilizacije uz rijeku Ind poznatu po Mohenjo Daru koja je cvjetala tisuću i petsto godina prije Krista, a o njoj se zna jako malo upravo zato što nikad nisu dešifrirani njihovi znakovi.

6. Sjeverni Picenum (Italija) - stara talijanska regija na obali Jadrana, napredovala sve do dva stoljeća prije Krista kad ju je Rim pripojio i uveo latinski kao službeni jezik. Iskapanja pokazuju da je sjeverni dio regije koristio potpuno nepoznat jezik.

5. Olmečki (Meksiko) - Olmeci su čudnovata civilizacija koju smatraju prethodnicom ostalih mezoameričkih kultura. Donedavno su bili poznati samo po gigantskim glavama od kamena, no 1999. je pronađen prvi zapis na jeziku koji se ne može povezati ni sa jednim drugim

4. Singapurski - naravno, ne moderni, već otkriven na ogromnoj stijeni na ušću rijeke Singapur početkom 19. stoljeća.

3. Proto-elamitski (Iran) - najstarija iranska civilizacija cvjetala je tri tisuće godina prije Krista, a znakovi su nevjerojatni i - nepoznati.

2. Minojski (Kreta) - linearno B pismo je dešifrirano, ali linearno A - nikada

1. Rongorongo (Uskršnji otok) - kad su prvi Europljani stigli na Uskršnji otok, osim glava koje vire iz zemlje našli su i drvene ploče pune znakova koje nitko od domaćih nije znao pročitati već stoljećima...