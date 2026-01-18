U 2026. godini svijet će, prema tvrdnjama samoprozvanog posljednjeg putnika kroz vrijeme, doživjeti niz događaja koji će zauvijek promijeniti tijek čovječanstva. Iako mnogi sumnjaju u istinitost njegovih priča, njegovi navodni zapisi iz budućnosti sadrže zanimljiva i zastrašujuća predviđanja.

Prvo i najvažnije, putnik kroz vrijeme tvrdi da će 2026. godina biti obilježena velikim tehnološkim otkrićem u području umjetne inteligencije. Prema njegovim riječima, pojavit će se autonomni sustav sposoban za samostalno učenje i donošenje odluka bez ljudskog nadzora, što će izazvati i oduševljenje i strah. Tvrtke će se natjecati za kontrolu nad ovom tehnologijom, dok će vlade pokušavati uspostaviti zakone kako bi spriječile zlouporabu. Putnik upozorava da će upravo ova tehnologija postati temelj za buduće društvene promjene.

Drugo značajno predviđanje odnosi se na klimatske promjene. Prema njegovim tvrdnjama, 2026. godine svijet će svjedočiti jednom od najsnažnijih toplinskih valova u povijesti, koji će posebno pogoditi južnu Europu i dijelove Afrike. Nestašice vode, povećan broj šumskih požara i masovne migracije stanovništva bit će izravne posljedice tih događaja. Iako znanstvenici već upozoravaju na slične scenarije, putnik tvrdi da će upravo ova godina biti prijelomna točka nakon koje povratak na staro više neće biti moguć.

Treće predviđanje odnosi se na svemirska istraživanja. Putnik kroz vrijeme navodi da će 2026. godine čovječanstvo ostvariti prvi uspješan povratak s misije na Mars s ljudskom posadom, iako službene institucije zasad takav pothvat ne najavljuju. Ovaj događaj, prema njemu, označit će početak nove ere istraživanja svemira i potaknuti razvoj tehnologija koje će dugoročno omogućiti kolonizaciju drugih planeta.

Na društvenom planu, putnik predviđa porast globalnih prosvjeda i pokreta za društvenu pravdu. Mladi će, prema njegovim riječima, postati glavna pokretačka snaga promjena, zahtijevajući transparentnost, ravnopravnost i održivost. Iako će ti pokreti u početku nailaziti na otpor, dugoročno će dovesti do reformi u obrazovanju, ekonomiji i političkom sustavu.

Na kraju, samoprozvani putnik kroz vrijeme naglašava da njegova predviđanja nisu upozorenja sudbine, već poziv na odgovornost. Prema njemu, budućnost nije unaprijed određena, već ovisi o odlukama koje donosimo danas. Hoće li se njegova proročanstva ostvariti ili će ostati tek zanimljiva fikcija, pokazat će vrijeme. No jedno je sigurno: 2026. godina, stvarna ili zamišljena, već sada potiče ljude na razmišljanje o svijetu kakav žele stvoriti.