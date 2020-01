Što jesti za unos preporučene dnevne doze vitamina?

Voće i povrće izuzetno je važno za zdravlje organizma, a među koristima se najviše spominju vitamini - no, znate li koliko treba pojesti kako bi unijeli preporučenu dnevnu dozu?

Vjerojatno ne, pa smo pripremili par praktičnih savjeta kako unijeti sve važne vitamine za naše tijelo, da bi funkcioniralo bez ikakvih problema.

Da vidimo...

Vitamin A - znan i kao retinol, usporava starenje, čuva elastičnost kože i odgovoran je za sposobnost gledanja u mraku. Manjak vitamina A očituje se u lomljivim noktima i ispucalim krajevima kose, a preporučena količina iznosi jedan miligram dnevno.

U organizam ga možete unijeti konzumiranjem ovih namirnica: 13 komada rajčice, četvrtine paprike, pola crvenog grejpa, 40 komada trešnji ili šest i pol breskvi.

Vitamin B2 - čini kožu glatkom i zdravom, a kosu jakom i svilenkastom. Manjak ovog vitamina dovodi do anemije i slabljenja imunološkog sustava, a mogu se pojaviti i bolne pukotine oko usta.

Preporučena količina je 1,8 miligrama dnevno, a preporučenu dnevnu dozu možete unijeti sa 130 g badema ili jednom rotkvicom.

Vitamin C - ključan za zdravlje kostiju i elastičnost kože. Njegov se nedostatak lako može prepoznati jer prvo dovodi do krvarenja desni, a potom do gubitka zuba.

Preporučena količina je 80 miligrama dnevno, a ovo je hrana kojom možete unijeti dovoljnu dozu vitamina C: jedan i pol kivi, jedna i pol brokula, četvrtina kupusa, pola žute paprike ili četvrtina crvene paprike i deset jagoda.

Vitamin D - igra važnu ulogu u stvaranju cijelog kostura čovjeka, normalizira rad štitnjače i spolnih žlijezda. Vitamin D je potreban i za pravilan rad srca i cijelog živčanog sustava, a njegov manjak može dovesti do rahitisa među djecom.

Preporučena dnevna količina je 2,5 miligrama te je možete unijeti kroz: 50 grama tunjevine ili kao dodatak prehrani.