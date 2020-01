Najzdravije vrste povrća

Želite li poboljšati zdravlje i biti puni energije vrijeme je da vratite povrće na svoj tanjur. Nije dovoljno povremeno jesti salatu ili krumpir.

Prema mišljenju nutricionista najzdravije su ove vrste povrća i trebali bismo ih svakodnevno jesti:

Alge - bogate su nutrijentima koji su esencijalni za naš organizam - željezom, vitaminima B6, B12, E i A te zbog toga spadaju među najzdravije namirnice na svijetu, piše u svojoj knjizi Recipes for Your Perfectly Imperfect Life Kimberly Snyder, nutricionistica slavnih. Iako sadrže malo soli, prirodno su slanog su okusa i zato su odlična zamjena za sol u salati i ostalim receptima.

Batat - jedna od jednostavnijih namirnica za pripremu, a pritom je izuzetno zdrava. Zbog niskog glikemijskog indeksa mogu je jesti i dijabetičari. Batat obiluje vitaminima A i C i betakarotenom. Snižava upale u organizmu te smanjuje rizik od raka i bolesti srca, navodi nutricionistkinja. Batat možemo jesti kao glavno jeli, prilog ili desert. Njegov lagano orašast okus daje nam prostora da ga pripremimo i na slatko i na slano.

Paprike - nutricionistkinja Samantha Franceschini paprike smatra najzdravijim povrćem, a glavni razlog je taj što imaju više vitamina C od citrusa. "Mi mislimo da su glavni izvor vitamina C limun, naranča i ostali citrusi, no paprike sadrže 153 miligrama ovog vitamina po serviranju. Osim toga obiluju vitaminom A, B6, vlaknima, vitaminom K i niancinom", kaže Franceschini za spomenuti portal.

Rimska salata - izuzetno je zdrava i ne bismo je smjeli miješati s kristalkom jer ima puno više hranjivih tvari, kaže nutricionistica Snyder za Yahoo Lifestyle. Rimska salata obiluje vlaknima, vitaminom C, folatima i beta-karotenom, koji zajedno čuvaju krvne žile i preveniraju stvaranje plaka na njima.

Špinat - "Dvije šalice špinata sadrže samo 14 kalorija, ali obiluje nutrijentima, posebice vitaminima A i C. Špinat aktivira metabolizam i čuva zdravlje očiju. Preporučam svojim klijentima da svakodnevno jedu dvije šalice špinata kako bi povećali energiju i potaknuli mršavljenje", otkriva Annessa Chumbley za Yahoo Lifestyle.