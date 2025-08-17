Što jesti u četrdesetima?

Kada je riječ o mršavljenju i zdravome srcu, prehrana igra ključnu ulogu. Iako postoje namirnice koje bismo trebali izbjegavati, na raspolaganju je i mnogo ukusnih i zdravih opcija koje možemo uvrstiti u svakodnevni jelovnik.

Kako bi otkrili koje su namirnice najbolji izbor, iz SheFinds razgovarali su s nutricionistima Mackenzie Burgess, Dinom Mustabašić i Krutikom Nanavati. One su istaknule kruh od cjelovitih žitarica, borovnice, slanutak i druge namirnice kao saveznike zdravlja. U nastavku donosimo njihove preporuke.

Borovnice - kada je riječ o zdravim grickalicama, teško je nadmašiti ukusne borovnice bogate vlaknima. Izvrsne su za srce, liniju i nepce. "Porcija borovnica od jedne šalice sadrži samo 80 kalorija uz 4 grama zasitnih vlakana koja vam pomažu da se duže osjećate sitima", kaže Burgess. Napominje da su ove bobice pune esencijalnih hranjivih tvari poput vitamina C i K, mangana te fitonutrijenta antocijanina, koji čuvaju zdravlje srca i potiču mršavljenje.

Kruh od cjelovitih žitarica - bijeli kruh može negativno utjecati na zdravlje i otežati postizanje ciljeva mršavljenja. Srećom, kruh od cjelovitih žitarica potpuno je druga priča. Burgess ističe da je zamjena bijeloga kruha integralnim jednostavan način za poboljšanje zdravlja srca.

Lisnato zeleno povrće - iako se savjeti o konzumaciji lisnatoga zelenoga povrća često ponavljaju, njegova je važnost neupitna. Namirnice poput špinata, kelja, raštike i blitve prepune su nutrijenata koji čine čuda za srce, smanjuju rizik od bolesti i potiču mršavljenje. Nutricionista Nanavati objašnjava da su "ovi nutritivni prvaci bogati prehrambenim nitratima, koji se pretvaraju u dušikov oksid, snažan vazodilatator koji poboljšava protok krvi i smanjuje krvni tlak. Bogati su vlaknima, kalijem, magnezijem te vitaminima C i K1, a sve to doprinosi kardiovaskularnom zdravlju." Preporučuje se uključiti barem jednu porciju lisnatoga zelenoga povrća u prehranu svaki dan.

Masna riba - kada je riječ o proteinima zdravim za srce, Mustabašić podsjeća da nema boljega izbora od masne ribe poput lososa, sardina, tune, haringe i skuše. "Preporučuje se konzumiranje masne ribe dva puta tjedno, jer mogu smanjiti upalu i trigliceride te smanjiti rizik od aritmija i ateroskleroze", kaže ona. Aritmija je nepravilan rad srca, dok je ateroskleroza bolest arterija uzrokovana nakupljanjem plaka, stoga je redovita konzumacija masne ribe izvrstan korak prema zdravijemu srcu.

Orašasti plodovi i sjemenke - orašasti plodovi i sjemenke odličan su dodatak prehrani, a posebno se dobro slažu s bobičastim voćem. Poput masne ribe, bogati su zdravim mastima. "Orašasti plodovi i sjemenke također su bogati omega-3 masnim kiselinama, koje mogu smanjiti razinu lošega kolesterola ili LDL-a", kaže Mustabašić. "Također su bogati vlaknima, bjelančevinama, vitaminima i mineralima. Bademi, orasi, makadamija orasi, chia sjemenke, sjemenke konoplje i lanene sjemenke svi su izvrsni izbori."

Slanutak - još jedna superhrana koja može pomoći u očuvanju zdravlja srca je ukusan i zasitan slanutak. Ove mahunarke pune su proteina, vlakana i folata, a uz to imaju nizak udio natrija, što je, kako ističe Burgess, odlično za srce i kontrolu težine. "Konzumiranje mahunarki četiri ili više puta tjedno povezano je s 22 posto manjim rizikom od razvoja koronarne bolesti srca u usporedbi s konzumiranjem manje od jednom tjedno", navodi ona.

Sve u svemu, može se jesti i fino i zdravo!