Zaštitite se od staračkih pjega

Dermatolozi podsjećaju da je fotooštećenje kumulativno: svako sunčanje bez zaštite ostavlja "pamćenje" na koži, koje se kasnije manifestira kroz staračke pjege, bore, gubitak elastičnosti i suhoću.

Staračke su pjege obično veće, tamnosmeđe ili crnkaste, ravne i jasno ograničene. Ne blijede tijekom zime, trajne su i s vremenom mogu postajati izraženije.

Treba ih razlikovati od sunčanih pjega koje se pojavljuju već u djetinjstvu ili adolescenciji, češće kod osoba sa svijetlom puti i crvenkastom kosom. Za razliku od onih staračkih, ove se pjege pojačavaju ljeti kada je više sunca, a blijede zimi. Manje su, svjetlije smeđe boje, često nepravilno raspoređene. Nisu opasne i ne zahtijevaju tretman, osim ako ih se želi estetski ukloniti.

Obje su vrste pjega benigne, ali ako se neka pigmentacija počne mijenjati (npr. raste, krvari, mijenja boju ili oblik), uvijek je važno posjetiti dermatologa.

Kako nastaju staračke pjege?

Uzrok je pretjerana proizvodnja melanina, pigmenta koji kožu štiti od UV zraka. Kada je koža izložena suncu, melanociti - stanice koje proizvode melanin - reagiraju tako da ga stvaraju više. Tijekom godina ta reakcija postaje manje ujednačena, a pigment se nakuplja u površinskim slojevima kože, ostavljajući mrlje.

Žene su znatno češće pogođene melazmom i hormonski uvjetovanim hiperpigmentacijama. Tijekom života prolaze kroz niz hormonalno osjetljivih razdoblja - od puberteta i trudnoće, preko korištenja hormonske kontracepcije, do menopauze. U svim tim fazama koža može postati sklonija neravnomjernoj proizvodnji melanina, osobito ako je dodatno izložena suncu.

Ipak, i muškarci mogu razviti pigmentacije povezane s hormonima, iako je to rjeđe. U nekim slučajevima hormonska neravnoteža uzrokovana bolestima endokrinog sustava ili uzimanjem određenih lijekova može dovesti do pojave tamnijih mrlja na koži. No i kod muškaraca i kod žena, zajednički faktor ostaje izlaganje UV zračenju - ono značajno pojačava utjecaj hormona na kožu i povećava rizik od pojave hiperpigmentacija.

Zbog toga je pravilna zaštita od sunca važna za sve, bez obzira na spol i životnu dob - jer melaninske nepravilnosti, bilo da su rezultat starenja, hormona ili kombinacije jednog i drugog, postaju vidljivije upravo zbog štetnog djelovanja UV zraka.

Najvažniji je korak zaštita od sunca - ne samo ljeti, nego tijekom cijele godine. Dermatolozi upozoravaju da čak 80 posto starenja kože uzrokuje UV zračenje, a to uključuje i UVA zrake koje prolaze kroz staklo i oblake.

Osnovne mjere zaštite uključuju:

- svakodnevno korištenje krema sa zaštitnim faktorom SPF 30-50, čak i zimi

- ponovno nanošenje kreme svaka dva do tri sata kod boravka na otvorenom

- izbjegavanje sunčanja u razdoblju od 10 do 17 sati

- nošenje šešira sa širokim obodom, sunčanih naočala i odjeće dugih rukava

- izbjegavanje solarija

- uvrštavanje hrane bogate antioksidansima u prehranu (voće, povrće, orašasti plodovi)

Preporučuje se i izbjegavanje parfema ili kozmetike s alkoholom na suncu, jer mogu pojačati reakciju kože i potaknuti pigmentaciju.