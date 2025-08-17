Zašto je loše preskočiti doručak?

Preskakanje doručka može izravno utjecati na zdravlje vašega srca, upozoravaju kardiolozi. Iako smo svjesni kako hrana utječe na kardiovaskularno zdravlje, važno je znati da i izostanak obroka ima značajne posljedice.

Veza između preskakanja doručka i krvnoga tlaka

Istraživanje objavljeno 2022. godine u časopisu The International Journal of Hypertension pokazalo je da osobe koje preskaču doručak imaju veću vjerojatnost za razvoj visokoga krvnoga tlaka. Kardiolog dr. Satjit Bhusri objašnjava da iza ove veze stoji nekoliko ključnih razloga.

Jedan od glavnih razloga je hormonalni utjecaj. "Preskakanje doručka može poremetiti ritmove kortizola. Kortizol je hormon stresa koji prirodno raste ujutro. Nedostatak doručka može uzrokovati pretjerani odgovor kortizola kasnije tijekom dana, što može povisiti krvni tlak", pojašnjava dr. Bhusri.

Dr. Bhusri dodaje kako preskakanje doručka može negativno utjecati na kontrolu šećera u krvi, osjetljivost na inzulin i potaknuti upalne procese, a sve su to čimbenici povezani s hipertenzijom. Također, izostavljanje prvoga obroka često vodi lošijim prehrambenim odlukama kasnije tijekom dana, poput prejedanja ili posezanja za nezdravim grickalicama, što dodatno može povisiti krvni tlak.

S time se slaže i kardiolog dr. Renato Apolito. "Moguće je da ljudi koji preskaču doručak pokušavaju nadoknaditi propušteni obrok kasnije tijekom dana ili kao rezultat toga imaju manje zdrave navike. Smatram da je doručak važan obrok ako jedete kvalitetnu hranu koja nije prerađena", ističe dr. Apolito.

Kako doručkovati za zdravo srce?

Ne treba paničariti ako povremeno preskočite doručak. Kardiolog dr. Riple Hansalia napominje da jedan propušteni obrok neće imati značajan negativan utjecaj.

"Liječnici su obično zabrinuti zbog dugoročnih obrazaca ponašanja, kao što je dosljedno jedenje doručka tijekom godina, a ne dana. Tijelo je iznimno otporno i manje je pod utjecajem kraćih trendova prehrane, uključujući i kada jedete", objašnjava dr. Hansalia.

Međutim, usvajanje navike redovitoga i hranjivoga doručka izravno doprinosi kardiovaskularnom zdravlju. "Općenito, konzumiranje hranjivoga doručka pomaže na više načina, uključujući smanjenje kortizola, što potiče niži krvni tlak, reguliranje razine šećera u krvi nakon tipičnoga noćnoga posta, sprječavanje prejedanja kasnije tijekom dana, povećanje energije i spremnosti za vježbanje te podržavanje cirkadijalnog ritma", pojašnjava on.

A što jesti za doručak koji čuva srce? Dr. Bhusri preporučuje cjelovite žitarice, voće, mliječne proizvode s niskim udjelom masti te namirnice bogate nezasićenim mastima poput avokada i orašastih plodova.

Osim sastava obroka, važno je i vrijeme. "Dosljednost je najvažnija za vrijeme doručka, obično unutar jednoga do dva sata od buđenja", savjetuje dr. Hansalia. Predugo odgađanje jela može dovesti do porasta razine šećera u krvi i kortizola.