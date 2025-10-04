Što definitivno trebate jesti nakon pedesete?

Nutricionisti ističu da nakon 50. godine treba posebno paziti na unos proteina, vitamina B12 i vitamina D, kao i kalcija kod žena, jer sve to pomaže očuvanju mišića, kostiju, srca i mozga.

"Metabolizam se može usporiti, što znači da je potrebno prilagoditi kalorijski i makronutritivni unos kako bismo spriječili neželjene promjene tjelesne težine", kaže dijetetičarka Erin Palinski-Wade.

Prema nutricionistima, jedna je hrana posebno korisna za ljude starije od 50 godina - masna riba poput lososa, tune, skuše ili sardina. Dijetetičarka Jess Cording objašnjava: "Masna riba prepuna je nutrijenata koje starijim osobama najviše trebaju - proteina, zdravih masti, vitamina B-12 i vitamina D. Ako jedete kosti, možete dobiti i kalcij."

Omega-3 masne kiseline u ribi povezane su s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i demencije, a vitamin D i kalcij iz ribe jačaju kosti.

Zdrava hrana čuva vitalnost

Nutricionistice dodaju da vrijedi posegnuti i za tofuom, koji je cjeloviti izvor proteina i kalcija, te za suhim šljivama, koje pružaju vlakna i mogu pomoći u sprječavanju gubitka koštane mase. "Tofu je izvrstan nemasni izvor proteina koji pruža svih devet esencijalnih aminokiselina", kaže Cording.

Palinski-Wade naglašava: "Pet do šest suhih šljiva dnevno može pomoći u prevenciji gubitka kostiju, što je posebno važno nakon 50. godine."

Stručnjaci savjetuju da se u prehrani izbjegava pržena hrana bogata zasićenim mastima, zaslađeni proizvodi i pića, hrana s puno natrija, prerađene grickalice i prekomjerna konzumacija alkohola. Uključivanjem nutritivno bogatih namirnica i ograničavanjem onih koje štete srcu, mozgu i kostima, veće su šanse da starimo zdravo i očuvamo vitalnost.