Što definitivno trebate jesti nakon pedesete?
Prema nutricionistima, jedna je hrana posebno korisna za ljude starije od 50 godina
Nutricionisti ističu da nakon 50. godine treba posebno paziti na unos proteina, vitamina B12 i vitamina D, kao i kalcija kod žena, jer sve to pomaže očuvanju mišića, kostiju, srca i mozga.
"Metabolizam se može usporiti, što znači da je potrebno prilagoditi kalorijski i makronutritivni unos kako bismo spriječili neželjene promjene tjelesne težine", kaže dijetetičarka Erin Palinski-Wade.
Prema nutricionistima, jedna je hrana posebno korisna za ljude starije od 50 godina - masna riba poput lososa, tune, skuše ili sardina. Dijetetičarka Jess Cording objašnjava: "Masna riba prepuna je nutrijenata koje starijim osobama najviše trebaju - proteina, zdravih masti, vitamina B-12 i vitamina D. Ako jedete kosti, možete dobiti i kalcij."
Omega-3 masne kiseline u ribi povezane su s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i demencije, a vitamin D i kalcij iz ribe jačaju kosti.
Zdrava hrana čuva vitalnost
Nutricionistice dodaju da vrijedi posegnuti i za tofuom, koji je cjeloviti izvor proteina i kalcija, te za suhim šljivama, koje pružaju vlakna i mogu pomoći u sprječavanju gubitka koštane mase. "Tofu je izvrstan nemasni izvor proteina koji pruža svih devet esencijalnih aminokiselina", kaže Cording.
Palinski-Wade naglašava: "Pet do šest suhih šljiva dnevno može pomoći u prevenciji gubitka kostiju, što je posebno važno nakon 50. godine."
Stručnjaci savjetuju da se u prehrani izbjegava pržena hrana bogata zasićenim mastima, zaslađeni proizvodi i pića, hrana s puno natrija, prerađene grickalice i prekomjerna konzumacija alkohola. Uključivanjem nutritivno bogatih namirnica i ograničavanjem onih koje štete srcu, mozgu i kostima, veće su šanse da starimo zdravo i očuvamo vitalnost.
