Sjajna vježba nakon obroka

Ponekad i sitne navike mogu imati snažan učinak na zdravlje. Jedna od takvih jednostavnih, ali učinkovitih navika sve se češće spominje među stručnjacima, a to je podizanje na prste dok sjedimo neposredno nakon obroka. Iako djeluje beznačajno, ova mala vježba može pomoći u kontroli šećera u krvi, poboljšati cirkulaciju i potaknuti metabolizam, piše Times of India.

Ova lagana vježba ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu. Dok sjedite, jednostavno podižite pete s poda, ostajući oslonjeni na prste, a zatim ih polako spustite. Pokret ponavljajte ujednačenim ritmom. Ako ovu vježbu radite desetak minuta nakon jela, mišići listova djelovat će poput malih pumpi koje poboljšavaju protok krvi kroz tijelo.

Zašto listove zovu "drugim srcem"?

Mišići u listovima često se nazivaju "drugim srcem" jer pomažu srcu u vraćanju krvi iz nogu natrag prema gore, suprotno gravitaciji. Nakon obroka tijelo prirodno usmjerava više krvi prema probavnom sustavu, što može usporiti cirkulaciju u ostatku tijela. Laganim podizanjem na prste potiče se bolji protok krvi, smanjuje umor i ublažavaju nagli skokovi šećera u krvi.

Bolja cirkulacija i manji rizik od ugrušaka - dugotrajno sjedenje, bilo na poslu, kod kuće ili tijekom putovanja, povećava rizik od oticanja nogu i stvaranja krvnih ugrušaka. Deset minuta podizanja na prste nakon jela može pomoći u prevenciji tih problema. Redovitim ponavljanjem ovog pokreta potiče se stalna cirkulacija, što je posebno važno za sve koji većinu dana provode u sjedećem položaju.

Prirodni lijek za pospanost nakon obroka - mnogi nakon obilnog ručka osjećaju težinu i pospanost. Umjesto da legnete, pokušajte aktivirati mišiće listova. Taj mali pokret šalje tijelu poruku da ostane budno. Osim što poboljšava cirkulaciju, sprječava nakupljanje krvi u nogama i pomaže da se brže vratite energiji i fokusu. Ovo je jednostavan način borbe protiv poznatog "popodnevnog pada energije".

Učinkovita pomoć kod šećera u krvi - znanstvenici su otkrili da aktivacija mišića soleusa, koji se nalazi dublje u listu, može pomoći u održavanju stabilne razine šećera u krvi, čak i bez intenzivnog vježbanja. Ova vježba osobito je korisna za osobe s povišenim rizikom od dijabetesa tipa 2 ili one koje često osjećaju umor nakon jela. Može se izvesti gotovo neprimjetno, a ipak daje konkretne koristi za zdravlje.

Ono što ovu vježbu čini posebnom nije njezina težina, već činjenica da se lako uklapa u svakodnevni život. Dok su tjelovježba i treninzi neizostavni za zdravlje, upravo ovakvi "mikro-pokreti", koje možemo često ponavljati, dugoročno donose velike koristi. Pomažu u sprečavanju negativnih učinaka sjedenja i podržavaju zdravlje srca, krvnih žila i metabolizma.