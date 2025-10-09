Neki simptomi nakon jela koji mogu biti zabrinjavajući

Određeni simptomi koji se pojavljuju tijekom ili nakon jela mogu biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema. Iako većina ljudi povremeno osjeti nelagodu u želucu, u nekim slučajevima ti znakovi mogu upućivati na nešto što zahtijeva liječničku pažnju.

Najčešći uzrok žgaravice je povrat želučane kiseline u jednjak, što uzrokuje peckanje i iritaciju. "Želučana sluznica može podnijeti kiseline, ali jednjak ne, zbog čega se javlja osjećaj pečenja", objašnjavaju liječnici i stručnjaci NHS-a.

Takvi se simptomi često javljaju nakon obilnih, masnih ili začinjenih obroka, a dodatni čimbenici rizika uključuju konzumaciju alkohola, kofeina, pušenje, pa čak i ležanje neposredno nakon jela. Pretilost također povećava vjerojatnost pojave žgaravice.

Ako se simptomi pogoršavaju, stručnjaci savjetuju hitan posjet liječniku opće prakse

Iako lijekovi bez recepta i promjene životnih navika najčešće pomažu, NHS upozorava da se obavezno treba obratiti liječniku ako se žgaravica javlja gotovo svakodnevno, ako lijekovi ne pomažu ili ako postoje dodatni simptomi - poput osjećaja da se hrana zaglavljuje u grlu, učestalog povraćanja ili neobjašnjenog gubitka težine.

U nekim slučajevima, ti simptomi mogu ukazivati na rak jednjaka. Dodatni znakovi uključuju poteškoće pri gutanju, mučninu, povraćanje i učestalo podrigivanje.

Ako se simptomi pogoršavaju, traju dulje od tri tjedna ili su popraćeni crnom ili tamnocrvenom stolicom, stručnjaci savjetuju hitan posjet liječniku opće prakse. Iako su takvi znakovi česti i ne znače nužno da je riječ o raku, važno ih je provjeriti jer, kako naglašavaju liječnici, rano otkrivanje raka značajno povećava uspješnost liječenja.