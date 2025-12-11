Garmin Connect izvještaj za 2025.

Nije tajna da korisnici Garmina vole podatke o svojim aktivnostima i sebi. Uostalom, zato nose Garmin pametne satove. Svake godine analiziramo te podatke kako bismo pružili sveobuhvatan uvid u to koliko ste bili aktivni i usredotočeni na dobrobit.

Ovi podaci dolaze iz desetaka milijuna Garmin satova koji se nose diljem svijeta. A s više od 100 ugrađenih aplikacija za aktivnosti plus mnoštvom uvida u zdravlje i dobrobit, imamo prilično uvjerljive informacije za podijeliti.

Tko se manje stresirao - muškarci ili žene? Koja je lokacija dominirala u prosjeku brojem koraka? Je li Vijetnam zaista u prednosti kada su u pitanju sportovi s reketom? Zahvaljujući aplikaciji Garmin Connect i našoj opsežnoj zajednici korisnika, imamo sve odgovore. Ali prvo, nekoliko ključnih zaključaka iz naše godišnje dubinske analize podataka:

Korisnici Garmina postaju sve aktivniji - posebno vole trening snage i sportove s reketom.

Bez obzira na to jesu li korisnici Garmina imali 18 ili 70 godina, svaka je generacija imala jednu aktivnost koju je najviše voljela. Također su se drugačije oporavljali.

Više od polovice korisnika Garmina u prosjeku je zabilježilo 8000 ili više koraka dnevno. Oni koji su postigli više od očekivanog doveli su svoj broj koraka do ekstrema - više su nego udvostručili taj broj.

Bili ste predani postavljanju osobnih rekorda i pritom ste zaradili jedinstvene značke iz Garmin Connect aplikacije.

Jedna napomena prije nego što počnemo: Svi podaci u nastavku temelje se po glavi stanovnika.

Koliko su aktivni bili korisnici Garmina u 2025. godini?

Korisnici Garmin Connecta obavljali su 8% više aktivnosti u 2025. u usporedbi s 2024. Pet najčešćih aktivnosti bile su: trčanje, hodanje, vožnja bicikla, trening snage i kardio vježbe u zatvorenom prostoru.

Trening snage: Ova aktivnost porasla je za 29%. Četvrtu godinu zaredom trening snage povećao se za više od 20%. Osim toga, žene su 2025. godine odradile 6% više treninga snage od muškaraca. Moramo pohvaliti i fanove teretane u Brazilu, koji su odradili 44% više aktivnosti treninga snage po korisniku od onih u sljedećoj zemlji s najvišom ljestvicom, Meksiku.

Trčanje: Bez obzira jeste li bili novi trkač 2025. godine ili ste već koristili naše besplatne značajke za dan utrke na svom pametnom satu za trčanje, Garmin trkači su ove godine pokazali svoju predanost. Trčanje na otvorenom, s Japanom na čelu, poraslo je za 6%, dok je trčanje u zatvorenom prostoru poraslo za 16%, s norveškim trkačima koji su preuzeli vodstvo. Muškarci su trčali 21% više na otvorenom od žena, dok su žene trčale 16% više u zatvorenom prostoru.

Planinarenje: Korisnici Garmina vole ići stazama i to su i pokazali, s porastom planinarenja od 12% u 2025. godini. Slovenski planinari imali su najveću stopu planinarskih aktivnosti po korisniku. Možemo preporučiti korištenje Garmin Trailsa za pronalaženje vašeg sljedećeg planinarenja. Također vam možemo pomoći odabrati najbolji GPS sat za planinarenje ili backpacking ovdje.

Sportovi s reketom: Bez obzira jeste li igrali pickleball, badminton, stolni tenis, racquetball ili neki drugi sport s reketom, bili ste dio porasta od 67%. Žene i osobe u dobi od 18 do 29 godina potaknule su ovaj porast, a korisnici Garmina u Vijetnamu najviše su zamahivali reketom po glavi stanovnika.

To su samo neke od širokog raspona aktivnosti koje možete raditi s Garminom.

Pogledajmo koliko su se aktivnosti povećale za unutarnje i vanjske aktivnosti. Nakon sportova s ​​reketom, pilates i visokointenzivni intervalni trening (HIIT) zabilježili su najveći porast ove godine. (Ako vam je potrebna pomoć pri osmišljavanju sljedećeg HIIT treninga, možemo vam pomoći).

Broj aktivnosti ronjenja povećao se za 16%, dok su se aktivnosti hodanja i joge povećale za 7%. Naši ljubitelji zimskih sportova također su se više bavili planinarenjem, s porastom od 8%. Korisnici Garmina također su se posvetili dubokom disanju, s aktivnostima disanja koje su se povećale za 6%. Konačno, naši vodeni prijatelji maksimalno su iskoristili svoje plivačke treninge jer se plivanje u zatvorenom prostoru povećalo za 4%, a plivanje na otvorenom za 3%.

Kako i kada korisnici Garmina vježbaju?

Korisnici Garmina u prosjeku su provodili oko 55 minuta po aktivnosti. Pogledajmo trčanje, hodanje i vožnju biciklom. Više od četvrtine zabilježenih trčanja trajalo je 30-45 minuta, dok su šetači obično hodali bliže 15 do 30 minuta. Gotovo polovica biciklističkih aktivnosti trajala je sat vremena ili dulje - znamo da je potrebno vrijeme da se ostane posvećen pedalama.

Različite generacije također su imale svoje preferencije o tome kako su izvodile tu vježbu.

• 18-29: Najviše su trčali na otvorenom i na stazi.

• 30-39: Ova dobna skupina zabilježila je najviše treninga snage, kardio vježbi u zatvorenom prostoru i aktivnosti na traci za trčanje.

• 40-49: Najviše od svih dobnih skupina su trčali na stazi.

• 50-59: Ova dobna skupina dominirala je u kategorijama vožnje bicikla u zatvorenom prostoru, plivanja u krug i brdskog biciklizma.

• 60-69: Predvodili su vožnju bicikla na otvorenom, uz hodanje i planinarenje.

• 70+: Ova dobna skupina provodila je najviše vremena na terenu za golf. Stariji korisnici obično su se više bavili aktivnostima ujutro, dok su mlađi korisnici obično čekali do kasnije tijekom dana. Korisnici stariji od 70 godina češće su započinjali aktivnosti između 8 i 10 sati ujutro, dok su korisnici između 18 i 29 godina češće započinjali aktivnosti između 16 i 19 sati.

Koliko ste koraka napravili?

Korisnici Garmina napravili su u prosjeku 1,2% više koraka u 2025. u usporedbi s 2024. godinom.

Koje su lokacije imale najveći prosječni broj koraka dnevno? Pohvale korisnicima Garmina u Hong Kongu, koji su ponovno zauzeli prvo mjesto.

1. Hong Kong: 10.663 koraka.

2. Južna Koreja: 9.969 koraka.

3. Španjolska: 9.937 koraka.

Više od 50% korisnika Garmina postiglo je u prosjeku 8.000 ili više koraka svaki dan, dok je 28% korisnika napravilo u prosjeku 10.000 ili više koraka. Neki od vas (točnije 0,4% vas) doveli su svoje ciljeve koraka do ekstrema, u prosjeku 20 000 ili više koraka dnevno.

Koliko su pod stresom bili korisnici Garmina?

Podaci o stresu pružaju uvid u to kako se vaše tijelo regulira. Vaš Garmin pametni sat prvenstveno koristi podatke o otkucajima srca i varijabilnosti otkucaja srca (HRV) za izračun vaše razine stresa1, koja se može kretati od 0 do 100.

Žene su u prosjeku bile 3% manje pod stresom od muškaraca. Što je korisnik Garmina bio stariji, to je njegov prosječni rezultat stresa bio veći.

Čestitamo Nizozemskoj, koja je imala najniži prosječni rezultat stresa, a slijede je Belgija, Portugal, Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ako se osjećate pod stresom, ne zaboravite zastati i provjeriti naše značajke vježbi disanja i meditacije dostupne na vašem kompatibilnom Garmin pametnom satu. Vježbe disanja mogu pomoći u povećanju svijesti, smanjenju stresa, poboljšanju mentalne oštrine, povećanju radnih performansi i pripremi za san.

Kako se vaša Body Battery ispraznila?

Garmin Body Battery praćenje energije osmišljeno je kako bi vam pomoglo pratiti koliko vam je energije ostalo, povezati točke između stresa, oporavka, sna i tjelesne aktivnosti1. Obično je najviša kada se prvi put probudite i pada do trenutka kada idete u krevet.

Različite dobne skupine različito su doživljavale svoju Body Battery. Mlađi korisnici Garmina obično su tijekom dana trošili više energije od starijih korisnika.

Prosječni vrhunac: Korisnici u Portugalu bili su najviše osvježeni s najvišim prosječnim vrhuncem od 74, dok su japanski korisnici bili najmanje osvježeni s najnižim prosječnim vrhuncem od 65.

Prosječno najniži dnevni rezultat Body Batteryja: Korisnici Garmina u Južnoj Africi uštedjeli su više energije od većine drugih lokacija i imali su najvišu prosječnu najnižu točku od 24. Kazahstan je imao najniži prosjek od 14 i najmanje ušteđene energije.

Prosječna potrošnja: Kineski korisnici potrošili su najviše energije tijekom dana i imali su najveću prosječnu potrošnju, dok su južnoafrički korisnici potrošili najmanje energije i imali najnižu prosječnu potrošnju.

Koje ste značke zaradili u Garmin Connectu?

Znamo da volite svoje Garmin Connect značke. One nude brz način praćenja vašeg napretka, primanja bodova i priznanja za vaš trud te povezivanja s drugim korisnicima. Kada ste u krizi, značke vas nagrađuju za vaš trud. A kada vas natjecateljski duh nadvlada, značke vam osiguravaju pravo na hvalisanje.

(Tražite inspiraciju za značke? Pronađite značke za koje niste znali da vam trebaju ovdje).

Kada zaradite značke, skupljat ćete bodove. Korisnici Garmin Connecta u prosjeku su 2025. godine osvojili 18 bodova.

Sviđa nam se koliko ste bili predani brizi o sebi ove godine: Najviše zarađena značka ukupno bio je Svjetski dan dobrobiti.

Neki korisnici Garmin Connecta podigli su svoj cilj koraka na potpuno višu razinu: 0,5% svih korisnika zaradilo je značku ekspedicije Appalachian Trail u 2025. godini, što ukupno iznosi 1,5% korisnika koji su ikada primili značku. Da biste zaradili ovu značku, morate koristiti svoj Garmin pametni sat za praćenje koraka i dosegnuti 3500 kilometara.

Jeste li se ove godine više penjali stepenicama? Ili ste možda iskoristili te uredske šetnje za penjanje uz nekoliko stepenica - možda ekvivalent penjanja na Mount Everest? Ako ste nastavili, možda ste bili jedan od samo 0,2% svih korisnika koji su ove godine zaradili značku ekspedicije Everest. Samo 0,7% korisnika preuzelo je značku ekspedicije Everest, popevši se na 8848 metara.

A za korisnike Garmin Connect+, vrijeme je da pogledate vlastiti pregled najvažnijih događaja: To je vaš Garmin Connect Rundown, dostupan odmah. Primajte personalizirano godišnje izvješće o svom zdravlju, performansama i statistikama aktivnosti, uključujući ukupan broj koraka, prosječan rezultat spavanja, ukupan broj svake vrste aktivnosti i još mnogo toga.

Bez obzira vidite li se na vrhu ovih ljestvica ili želite poboljšati vlastitu statistiku, pregledajte cijelu Garmin kolekciju pametnih satova kako biste pratili svoje aktivnosti i dobili personalizirane uvide o zdravlju i dobrobiti.