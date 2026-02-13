UGC sadržaj na dohvat ruke

Pregledavajući društvene mreže, zasigurno ste zastali i pogledali video nekog korisnika, recenziju, savjet ili isprobavanje novog jela na tržištu. Ti korisnici nisu nužno influenceri, ne moraju imati vojsku pratitelja iza sebe i čak ne moraju pokazati svoje lice. Naglasak je na proizvodu ili usluzi koju korisnik testira, sve s ciljem da se u promatraču stvori emocija i povezanost s videom. Više ćete vjerovati osobi nego tipičnoj sponzoriranoj reklami, zar ne? Takav sadržaj zove se user-generated content (korisnički generiran sadržaj), a osobe koje ga stvaraju UGC kreatori. Profesionalan i autentičan sadržaj danas više ne zahtijeva dodatnu opremu, komplicirane postavke ili studio. Dovoljan je pametni telefon koji može pratiti tempo kreativaca, brendova i svakodnevnih korisnika.

Upravo zato HONOR Magic8 Pro postaje nezaobilazan alat za stvaranje UGC sadržaja visoke kvalitete. Zahvaljujući naprednoj kameri, vrhunskoj stabilizaciji i inteligentnoj optimizaciji slike, ovaj pametni telefon omogućuje snimanje profesionalnih fotografija i videozapisa. Sve u jednom uređaju koji uvijek imate pri ruci.

Uređaj koji će željeti svi kreatori sadržaja i videografi

Jedan od glavnih razloga zašto se HONOR Magic8 Pro s pravom naziva flagshipom krije se u njegovom revolucionarnom AiMAGE sustavu. Vaš osobni AI fotograf koji ne spava sposoban je uhvatiti trenutke koje ljudsko oko jedva primjećuje. Čak i u uvjetima slabog osvjetljenja, potpunom mraku ili prigušenoj atmosferi restorana, snimke ostaju kristalno jasne, bogate detaljima i pune boja.

HONOR Magic8 Pro ima najnapredniji AI telefoto sustav u industriji kojeg čine noćna telefoto kamera od 200 megapiksela s velikim 1/1,4-inčnim senzorom, optičkom stabilizacijom i 3,7 x optičkim zumom. Kreativne mogućnosti dodatno proširuju glavna Ultra noćna kamera od 50 megapiksela te ultra-široka kamera od 50 megapiksela, koje osiguravaju precizne tonove i prirodne portrete.

Zahvaljujući HONOR AI modelu prilagodljive stabilizacije, korisnici imaju sedam puta veće šanse za snimanje izvrsnih zumiranih fotografija, čak i bez stativa.

Ovaj uređaj premijerno predstavlja Magic Color, prvi AI sustav za obradu boja u industriji koji inteligentno izdvaja gotovo 17 milijuna boja, za ton slike i prikaz najsitnijih detalja. Ukoliko poželite snimati krupne kadrove beauty proizvoda ili hrane, HONOR Magic8 Pro vaš je saveznik. Neizostavan dio foto sustava čini AI Photos Agent koji omogućuje uređivanje i obradu fotografija samo jednim dodirom ili glasovnom naredbom. S lakoćom i preciznošću možete brisati, dodavati nove pozadine ili izrezivati detalje vaših fotografija, sve uz pomoć AI alata.

Gamere će ovaj pametni telefon osvojiti

Brza obrada podataka, mogućnost igranja zahtjevnih igara na sučelju, kao i tehnologija AI super rezolucije i generiranja sličica na novom HONOR-u Magic8 Pro omogućuje najbrži mobilni procesor na svijetu, Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform , a moćna silicij-ugljična baterija osigurava cjelodnevno korištenje. Napokon se ne morate brinuti da će vaš uređaj nakon cjelodnevnog snimanja i editiranja otkazati. Čak i ako se isprazni, uz SuperCharge punjenje za 48 minuta ćete napuniti mobitel do punog kapaciteta. Zaštitu očiju omogućuje integrirana tehnologija koja simulira prirodne uvjete gledanja, dok napredna tehnika zatamnjivanja smanjuje titranje zaslona i osigurava maksimalnu udobnost za oči.

Sigurnost podataka zagarantirana, prijenos nikad lakši

Operacijski sustav MagicOS 10 u uređaju HONOR Magic8 Pro osigurava vrhunsku čitljivost na zaključanom i početnom zaslonu, u kontrolnom i obavijesnom centru te u aplikacijama poput kontakata i bilješki. Uređaj ima nadograđenu značajku HONOR Share i omogućuje dvosmjerni prijenos datoteka između Android, iOS , macOS i Windows uređaja. Vaši podaci dodatno su osigurani Lifecycle Data Protection, HONOR-ovim okvirom za cjelovitu zaštitu podataka na svim povezanim uređajima.

Test izdržljivosti - prošao!

HONOR Magic8 Pro nije samo estetski privlačan, već i iznimno izdržljiv uređaj. Zahvaljujući najvišim certifikatima vodootpornosti, bez problema podnosi iznenadne pljuskove, prolijevanje kave ili čak pad u vodu do 1,5 metara dubine. Uz to, snažna baterija omogućuje sate i sate snimanja bez brige o punjaču. To nije samo pametni telefon. To je profesionalna oprema koja stane u dlan, osmišljena da vaše društvene mreže, korisnički generiran sadržaj i foto galerije podigne na potpuno novu razinu.

Benefiti uz kupnju uređaja

HONOR Magic8 Pro dostupan je u bojama Sunrise Gold i Black i u varijanti 12 GB + 512 GB po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.299,00 eura, kod ovlaštenih HONOR maloprodajnih partnera i operatera. Prodaju prati i ekskluzivna ponuda koja traje do kraja veljače ili do isteka zaliha. Svi koji se odluče za moćni Magic8 Pro u tom periodu, na poklon dobivaju tablet HONOR Pad X8a i značajan popust od 150 eura,. Dodatnu sigurnost za model pruža uključeno HONOR Care+ jamstvo koje pokriva popravak zaslona tijekom prve godine korištenja.