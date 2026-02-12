Uvidi u SOS aktivnosti Garmin inReach za prošlu godinu

Gdje su korisnici najčešće aktivirali SOS značajku na inReach uređaju? U kakvim su se situacijama zatekli kad je došlo do hitnih slučajeva? Koji su bili najčešći razlozi za slanje SOS poruka?

Svake godine analiziramo podatke kako bismo pokazali na koji se način Garmin inReach satelitski komunikacijski uređaji koriste u stvarnim izvanrednim situacijama.

Od 2011. godine inReach satelitska tehnologija¹ korisnicima omogućuje da ostanu povezani diljem svijeta, šalju i primaju poruke izvan područja mobilnog signala, prate i dijele svoja putovanja te se snalaze uz detaljne karte.

Ako je potrebno, korisnici mogu aktivirati i SOS poruku koja se šalje službi Garmin Response. Svake godine analiziramo te podatke kako bismo dobili detaljan uvid u to kada i zašto se aktiviraju inReach SOS poruke. Za početak, nekoliko najvažnijih zaključaka iz 2025:

Bilježimo više od 3.000 inReach SOS intervencija godišnje.

U 2025. zabilježen je porast incidenta na planinarskim i brdskim rutama, a morski incidenti postali su sve zastupljenija kategorija.

SOS incidenti na radu dospjeli su među 10 najčešćih, pokazujući kako tvrtke koriste inReach za sigurnost svojih zaposlenika.

Svake godine bilježimo sve više medicinskih problema (kao što je visinska bolest, srčani problemi, problemi s probavom).

U preko 12% slučajeva korisnici sami rješavaju hitne situacije koristeći dvosmjernu komunikaciju inReach uređaja, bez angažiranja službi za spašavanje.

U trećini hitnih slučajeva angažira se helikopter, što pokazuje koliko su neki incidenti ozbiljni ili opasni po život.

Prije nego što krenemo u detaljniju analizu podataka, trebamo napomenuti i nekoliko uređaja s SOS funkcijom koje je Garmin uveo u svoju inReach seriju 2025.

Prvo smo predstavili seriju fēnix 8 Pro, prve Garmin pametne satove s inReach tehnologijom za satelitsku i mobilnu povezivost, uključujući mogućnost slanja SOS poruka uz podršku Garmin Responsea.

Uveli smo inReach Plus tehnologiju, šarene zaslone osjetljive na dodir i još dodatnih značajki u nove inReach Mini 3 Plus i GPSMAP H1i Plus uređaje. Bilo s tim uređajima ili s inReach Messenger Plusom, korisnici inReacha mogu slati fotografije i glasovne poruke putem satelita, čak i tijekom SOS situacije, što koordinatorima Garmin Responsea, omogućuje da iz prve ruke vide i čuju detalje hitnog događaja.

Gdje su aktivirani SOS pozivi?

Aktivacija SOS poruka diljem svijeta pokazuje opseg satelitske pokrivenosti i široku upotrebu inReach tehnologije. Uz to, kada je riječ o SOS događajima, postoji nekoliko jedinstvenih značajki načina na koji inReach sustav funkcionira:

Aktivacije SOS-a obrađuje interni tim za hitne intervencije Garmin Response. Od 2007. godine, Garmin Response čini tim posvećenih i obučenih profesionalaca koji su uvijek spremni reagirati na SOS poruke poslane putem inReacha.

Garmin Response koristi vlastiti softver za upravljanje hitnim situacijama kako bi obradio svaku SOS dojavu, a surađuje i s globalnom bazom lokalnih hitnih službi. Tijekom SOS situacije, Garmin Response može uspostaviti izravnu komunikaciju između korisnika inReach uređaja i odgovarajuće spasilačke agencije.

inReach omogućuje dijeljenje lokacije, što omogućuje obitelji i prijateljima da prate korisnika u zadanom vremenskom razmaku. Kad se aktivira SOS, lokacijski podaci se automatski šalju Garmin Response timu, a oni ih mogu proslijediti spasilačkim službama kako bi znali točnu poziciju korisnika.

inReach ručni uređaji dizajnirani su da budu čvrsti, otporni na udarce i vodootporni (IPX7), a kod nekih modela baterija traje i do 30 dana, što su ključne kvalitete u slučaju nužde.

U kojim su situacijama ljudi slali SOS poruke?

Pregled aktivnosti kod SOS incidenata u 2025. ističe raznolikost načina na koje korisnici koriste svoje uređaje. Iako je pet najzastupljenijih kategorija ostalo isto kao u 2024., zabilježili smo promjene. Povećan je broj incidenata vezanih za aktivnosti na planinama i stazama, poput penjanja i planinarenja. Također su porasli incidenti vezani uz vodene aktivnosti, pri čemu su jedrenje i plovidba preuzele šesto mjesto s mjesta koje je prije zauzimao lov.

U 2024. smo primijetili rast broja incidenata kod motocrossa i raftinga, no taj trend se nije nastavio u 2025. Umjesto toga, pojavile su se nove kategorije: incidenti vezani uz posao (SOS događaji koji su se dogodili na radu) ušli su u top 10, a povećali su se i broj incidenata u biciklizmu, motociklizmu i sportovima veslanja.

Koji su bili razlozi pokretanja SOS poruke?

Ozljede su i ove godine bile glavni razlog za aktivaciju SOS poruka. Među najčešćim su se našli i prometne nesreće i problemi s vozilima, a porast bilježe i problemi s plovilima, što potvrđuje da su inReach uređaji korisni u hitnim kompletima za vozila i brodove. Medicinski problemi, zaglavljene osobe i izgubljeni ljudi činili su ostale najčešće razloge.

Pri usporedbi broja aktivacija SOS poruka kroz godine, ponovno smo zabilježili značajan porast onih vezanih uz medicinske tegobe, uključujući visinsku bolest, srčane probleme i probavne poteškoće, između ostalih.

Za koga su ljudi aktivirali SOS poruku?

SOS poruku putem inReach uređaja može pokrenuti bilo tko, bilo za sebe ili za dojavu hitnih situacija poput šumskih požara ili prometnih nesreća. Ove je godine broj SOS poziva koje su korisnici aktivirali za sebe nešto pao, dok je porastao broj poziva u ime članova grupe ili drugih osoba, što pokazuje koliko je važno nositi inReach uređaj u bilo kojoj situaciji u kojoj se nađete.

Koje su intervencije poduzete zbog incidenata ove godine?

U 2025. godini najčešće su ponovno upućivane helikoptere, hitne službe, policija i timovi za potragu i spašavanje. Također smo zabilježili porast intervencija profesionalnih organizacija, što je vjerojatno posljedica većeg broja SOS poruka vezanih uz radne incidente. Uz pomoć Garmin Responsea, korisnici inReacha uspjeli su se samostalno spasiti u više od 12% slučajeva.

Hvala svim spasiocima

Iza ovih SOS intervencija i spašavanja stoje posvećeni spasioci koji ulažu svoje vrijeme i energiju kako bi pomogli drugima. Mnoge timove za spašavanje čine volonteri koji se žrtvuju za dobrobit i sigurnost avanturista u nevolji. Osvrćući se na još jednu godinu, zahvaljujemo svim spasiocima i volonterima koji sudjeluju u procesu spašavanja i koji su bili tu za brojne inReach korisnike kad im je to najviše trebalo.

Želimo svima sigurne i sretne avanture u 2026. godini!