Stiže 25. FAKI

Ove godine, u sklopu sedmodnevnog programa od 23. - 29. svibnja, festival će ugostiti 16 umjetničkih izvedbi iz Hrvatske i inozemstva, radionice, druženja i koncerte. Program će se odvijati na lokacijama u Autonomnom kulturnom centru Attack! i diljem Zagreba a, sva događanja su inkluzivna i - besplatna! Kako poručuje tema festivala - i više nego dovoljno!

Ovogodišnji festivalski program po prvi put dovodi u Zagreb predstave koje povezuju kazalište, ples i performans: spektakularni hepening TOURISTAS grčkog vizualnog i performans umjetnika Anthi Kougia, u kojem gigantska hodajuća lopta posjećuje glavne turističke točke u gradu. FAKI se seli na Jarun za "nedefinirani kulturni event" Dead in the Pool češkog izvedbenog dvojca Tereza Sikorová & Tomáš Moravanský | INSTITUT INSTITUT, u kojem će dva 'post-klauna' cijelo jedno poslijepodne provesti u interakciji sa Zagrepčanima koji se se došli opustiti na jezeru. U Centru Attack!, duo Hicks and Reynolds predstavit će se u najfinijem ruhu s plesnom predstavom Making Impressions and Other Failures, duetom promašenih gesta.

Making Impressions and Other Failures (Hicks and Reynolds, fotografija: Mili November)

Program festivala također uključuje radionice, intervencije u javnom prostoru, izložbu fotografija, večer otvorenog mikrofona, i online video projekciju. Svaka izvedba biti će popraćena refleksijama kritičarke Dijane Karanović (SRB), gošće festivala, u razgovoru s umjetničkim voditeljem Richardom Pettiferom (AUS/DE), koji napušta organizatorski tim FAKI-ja nakon sedam godina kritičkog rada na festivalu, te dvije godine u ulozi umjetničkog voditelja.

"U 25. izdanju međunarodnog festivala FAKI, nezavisni inovativni umjetnici odgovaraju na krizu ljudske vrste. Njihovi radovi su politički definirani, te se postavljaju kao rušitelji tabua, uvlačeći nam se ispod kože pričama koje proširuju svijest i potiču maštu."

-- Elsa Mourlam, jedna od četiri člana umjetničkog voditeljskog tima ovogodišnjeg FAKI-ja, u kojem su također i Alja Ferjan (SLO/AUT) i Sonja Borkowicz (POL)

Vidimo se na 25. FAKI-ju!

25. Festival alternativnog kazališnog izričaja održat će se od 23.-29. svibnja 2022.

Umjetnici koji nastupaju (puni popis):

Emilia Lucha | Compagnie Grand Vacarme (CHL/FRA/ESP)

Annabelle Dvir, Layil Goren & Adi Eytan (ISR/GEO)

Laura Bošnjak & Matej Đurđević (HRV)

Winnie Goma (FRA)

Sophie Kirsch & Philipp Wohofsky (AUT)

Nuvola Vandini | Architetture di Corpi - APS (ITA)

Hicks & Reynolds (CAN/US/GER)

Anthi Kougia (GRE)

Alma Lily Rayner (CZE)

Kapil Paharia (IND)

Alja Bulič, Sabell Fabian &Inti Šraj | Čarovniski Blues (SLO/AUT/FRA)

Tereza Sikorová & Tomáš Moravanský | INSTITUT INSTITUT (CZE)

Paula Carrara & Carlos Canhameiro (BRA/ITA/FRA)

Cirkus Kolecktiv (HRV)

Ivana Balabanova & Adrijana Dancevska (MKD)