Projekt #inkluLAB: Predstava Potraga za vremenom

U subotu, 21. svibnja 2022. s početkom u 18 sati u Centru za kulturu Trešnjevka bit će izvedena predstava "Potraga za vremenom". Javna izvedba ove predstave je kruna projekta inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi u inkluzivnom radu s osobama s invaliditetom.

Izvođači (korisnici Udruge za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima - popularne "Vjeverice") izvest će iznimno zabavan i kreativan tekst koji je nastao u suradnji Vjeverica, akademskog glumca Kristijana Ugrine, akademskog režisera Lovre Krsnika uz pomoć asistenta Roka Ševerdije.

Na ovo izuzetno putovanje će vas odvesti: Nataša Tisanić, Vedran Vranar, Božica Simatović, Mia Sertić, Samia Zaydan i Evica Perković. Ulaz na predstavu je besplatan!



Radnja predstave:

Zemljanin Đuro pati jer je ostario i želi biti mlad - što je na Zemlji nemoguće. No, dok je Đuro očajavao, pored njega se srušio svemirski brod s princezom Kazaljčicom s planeta Pješčanih Satova. Na planetu Pješčanih satova nema starenja, svi su jednako stari. Princeza i Đuro se dogovore da joj on popravi svemirski brod, a zauzvrat će mu Kazaljčica na svojoj planeti vratiti izgubljenu mladost.



Zajedno krenu na putovanje, ali brod se često kvari te staju na raznim planetima: planetu Safarija, planetu Srca, planetu Bubnjeva te na planetu Mode. Na svakom planetu susretnu znatiželjne i dobrohotne domaće vanzemaljce koji im uvijek nekako pomognu popraviti brod. Kazaljčica i Đuro nastavljaju put do planeta Pješčanih Satova, gdje se Đuro pomladi (jer se povratkom na Zemlju vratio u svoju starost) i ostane tamo živjeti.



O projektu #inkluLAB:

U partnerstvu s Radionom i Udrugom za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba, Centar za kulturu Trešnjevka provodi tijekom 2021. i 2022. godine projekt #inkluLab koji ima za primarni cilj doprinijeti boljoj dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom. Tijekom provedbe projekta, predstavnici Vjeverica prvo su upoznali ostale partnere sa specifičnostima rada s osobama s intelektualnim oštećenjima. Nakon toga predstavnici Radione su prenijeli osoblju i korisnicima "Vjeverica" njihove digitalne, umjetničke i DIY (do it yourself - uradi sam) vještine i znanja. Time je stvorena zaokružena cjelina iz koje su svi uključeni saznali kako raditi s osjetljivom skupinom, a korisnici (osobe s intelektualnim oštećenjima) su postali umjetnici, koji su kreirali umjetnički sadržaj (u ovom slučaju: javni nastup). Javni nastup se razvio pod vodstvom iskusnih umjetnika i kazališnih djelatnika (Kristijan Ugrina i Lovro Krsnik), a u tome im je pomogao CeKaTe, čija je primarna uloga spajanje edukativnih i kulturnih aktivnosti.



Projekt financira Ministarstvo kulture i medije RH. Nositelj projekta je Radiona, a partneri su Centar za kulturu Trešnjevka i Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba (Vjeverice).