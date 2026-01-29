Sprints na INMusicu

Dublinska post-punk četvorka Sprints, jedan od najuzbudljivijih novih bendova britanske i irske alternativne scene, stiže na INmusic festival #18! Njihov drugi album "All That Is Over" (2025.) već se ističe kao jedno od najintenzivnijih izdanja godine - sirov je, iskren i eksplozivan, baš kakvi su i njihovi nastupi uživo.

Predvođeni pjevačicom i gitaristicom Karlom Chubb, uz basista Sama McCanna, bubnjara Jacka Callana i novog gitarista Zaca Stephensona, Sprints su se u kratkom vremenu razvili u bend snažnijeg, žešćeg i samouvjerenijeg zvuka. Nakon što ih je hvaljeni debitantski album "Letter To Self" (2024.) lansirao među najzanimljivija nova imena, uslijedila je intenzivna godina koncerata diljem Ujedinjenog Kraljevstva, Europe i SAD-a, tijekom koje su redovito rasprodavali sve veće dvorane, skupljali sjajne kritike i zaradili nominacije poput Irish Choice Music Prize.

Njihov drugi album "All That Is Over" (2025.) označava hrabro otvaranje novog poglavlja - nastajao je po tour busovima, na tonskim probama i usred godine obilježene prekidima, izmjenama u bendu, velikim turnejama i turbulentnim svijetom oko njih. U produkciji Daniela Foxa, album uranja u kaotičan prostor bijesa, ranjivosti, nade i ponovnog dizanja, uhvativši energiju benda koji više ništa ne mora dokazivati, ali ima puno toga za izreći. Od gorućeg otvaranja albuma pjesmom "Abandon" do žestokog singla "Descartes", Sprints pretvaraju osobne lomove i globalni kaos u sirovu, katarzičnu glazbenu eksploziju. Na albumu se isprepliću nabrijani punk, mračniji psych-rock i cowboy gothic atmosfere, a zahvaljujući novoj energiji unutar benda, Sprints zvuče snažnije i sigurnije nego ikad.

Sprints se pridružuju već najavljenim izvođačima INmusic festivala #18 - Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth i Fat Dog - u proslavi 20. obljetnice festivala. INmusic Festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 129 € (+ troškovi transakcije), a sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 € (+ troškovi transakcije).