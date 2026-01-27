Kandžiji se u Tvornici kulture pridružuju RH Space Orkestra i DJ-evi fro.ever i Siky

Nakon što je prošlog vikenda na dodjeli Rock&Off nagrada odnio titulu Rap&Off izvođača godine, Kandžija najavljuje goste koji će mu se pridružiti na koncertu u Tvornici kulture: kao support će zasvirati zagrebački bend RH Space Orkestra, a za DJ pultom će prije i poslije koncerta biti DJ fro.ever i DJ Siky. U petak, 27. veljače Kandžija s bendom izvodi 2. salto i promovira svoj novi album „Trostruki salto".

BIRDMAN ✦ Splinter RH & Rudarčina (ft. Škoc) [MUSIC VIDEO]

RH Space Orkestra zagrebački je bend koji prkosi žanrovima - u svom zvuku miješa eksperimentalne utjecaje hip-hopa, jazza, funka i reggae glazbe. Bend je 2022. godine osnovao Hvalasven, odnosno Splinter RH koji je zaslužan za produkciju i rap, a čiji autorski pečat definira zvuk i koncept čitavog projekta. Uz MC-jeve Splintera RH i Škoca, koji repaju u stilu struje svijesti, a čiji su stihovi mješavina humora, društvenog komentara i introspekcije, bend čine Andrija Sentić (električna gitara), Noa Klem (sintesajzeru), Andrija Đurđević (saksofon), Tituš Cvanciger (bubnjevi) i Ante Buzov (bas). U svoju glazbu kanaliziraju utjecaje iz zlatnog doba hip-hopa, uz aluzije na umjetnike poput Sonnyjima, Pan Amsterdama i Madliba. Svojim su nastupima već osvojili vjernu publiku, a ističu da je RH ARKA jazz hip-hop orkestar koji se istovremeno sprda s vlastitim egom i tuđom ozbiljnošću, koristi humor kao dimnu zavjesu, a kaos, provokaciju i nepredvidivost pretvara u glazbu koja ne traži da je shvatiš, nego da u njoj sudjeluješ. RH Space Orkestra zagrijat će publiku Tvornice kulture na promociji Kandžijinog albuma „Trostruki salto".

Kandžija - „Plan"

Kandžija je na glazbenoj sceni aktivan već više od 15 godina, a nakon šest godina diskografske pauze objavio je svoj novi studijski album „Trostruki salto". Popraćen singlovima „Plan", „Mate Rimac" i „Igrice", „Trostruki Salto" je album kojim Kandžija predstavlja novo poglavlje u svom glazbenom izričaju te donosi drugačiji, svježi zvuk i teme. Album je radio sa svojim bendom, a prate ga vješto razrađeni i razigrani vizuali u skladu s konceptom - Kandžija glumi tri različita lika, a svi spotovi čine jednu priču. Osim novog albuma, napravio je još jedan veliki korak u karijeri i prijavio se na Doru 2026. s pjesmom „3 ujutro", a prošlog su ga vikenda novinari na dodjeli Rock&Off nagrade ovjenčali i titulom Rap&Off izvođača godine.

Kandžija i bend nabrijani su za nastup na velikoj pozornici Tvornice kulture! Nakon 1. salta u Vintage Industrial Baru, stižu na veliki stage, a na promociji će im se pridružiti i RH Space Orkestra koji će zasvirati kao predgrupa, dok će za atmosferu prije i nakon koncerta biti zaduženi DJ-evi fro.ever i Siky.

Ulaznice po regular cijeni u iznosu od 18 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 22 eura.