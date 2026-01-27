Kandžiji se u Tvornici kulture pridružuju RH Space Orkestra i DJ-evi fro.ever i Siky
Nakon što je prošlog vikenda na dodjeli Rock&Off nagrada odnio titulu Rap&Off izvođača godine, Kandžija najavljuje goste koji će mu se pridružiti na koncertu u Tvornici kulture
Nakon što je prošlog vikenda na dodjeli Rock&Off nagrada odnio titulu Rap&Off izvođača godine, Kandžija najavljuje goste koji će mu se pridružiti na koncertu u Tvornici kulture: kao support će zasvirati zagrebački bend RH Space Orkestra, a za DJ pultom će prije i poslije koncerta biti DJ fro.ever i DJ Siky. U petak, 27. veljače Kandžija s bendom izvodi 2. salto i promovira svoj novi album „Trostruki salto".
BIRDMAN ✦ Splinter RH & Rudarčina (ft. Škoc) [MUSIC VIDEO]
RH Space Orkestra zagrebački je bend koji prkosi žanrovima - u svom zvuku miješa eksperimentalne utjecaje hip-hopa, jazza, funka i reggae glazbe. Bend je 2022. godine osnovao Hvalasven, odnosno Splinter RH koji je zaslužan za produkciju i rap, a čiji autorski pečat definira zvuk i koncept čitavog projekta. Uz MC-jeve Splintera RH i Škoca, koji repaju u stilu struje svijesti, a čiji su stihovi mješavina humora, društvenog komentara i introspekcije, bend čine Andrija Sentić (električna gitara), Noa Klem (sintesajzeru), Andrija Đurđević (saksofon), Tituš Cvanciger (bubnjevi) i Ante Buzov (bas). U svoju glazbu kanaliziraju utjecaje iz zlatnog doba hip-hopa, uz aluzije na umjetnike poput Sonnyjima, Pan Amsterdama i Madliba. Svojim su nastupima već osvojili vjernu publiku, a ističu da je RH ARKA jazz hip-hop orkestar koji se istovremeno sprda s vlastitim egom i tuđom ozbiljnošću, koristi humor kao dimnu zavjesu, a kaos, provokaciju i nepredvidivost pretvara u glazbu koja ne traži da je shvatiš, nego da u njoj sudjeluješ. RH Space Orkestra zagrijat će publiku Tvornice kulture na promociji Kandžijinog albuma „Trostruki salto".
Kandžija je na glazbenoj sceni aktivan već više od 15 godina, a nakon šest godina diskografske pauze objavio je svoj novi studijski album „Trostruki salto". Popraćen singlovima „Plan", „Mate Rimac" i „Igrice", „Trostruki Salto" je album kojim Kandžija predstavlja novo poglavlje u svom glazbenom izričaju te donosi drugačiji, svježi zvuk i teme. Album je radio sa svojim bendom, a prate ga vješto razrađeni i razigrani vizuali u skladu s konceptom - Kandžija glumi tri različita lika, a svi spotovi čine jednu priču. Osim novog albuma, napravio je još jedan veliki korak u karijeri i prijavio se na Doru 2026. s pjesmom „3 ujutro", a prošlog su ga vikenda novinari na dodjeli Rock&Off nagrade ovjenčali i titulom Rap&Off izvođača godine.
Kandžija i bend nabrijani su za nastup na velikoj pozornici Tvornice kulture! Nakon 1. salta u Vintage Industrial Baru, stižu na veliki stage, a na promociji će im se pridružiti i RH Space Orkestra koji će zasvirati kao predgrupa, dok će za atmosferu prije i nakon koncerta biti zaduženi DJ-evi fro.ever i Siky.
Ulaznice po regular cijeni u iznosu od 18 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 22 eura.
Novi komentar