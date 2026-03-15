Danko Jones donosi svoj sirovi rock u Zagreb

Nakon više od 25 godina karijere, brojnih albuma i bezbroj turneja, Danko Jones svakim novim koncertom grade sve veću svjetsku bazu fanova iz rock, punk i metal svijeta. Uz konstantnu koncertnu aktivnost, sirovi i iskreni rock, za koji sami kažu da je bez pretvaranja i uz puno akcije, bend redovito predstavlja eksplozivne himne koje pjevate u glas.

Od underground hitova poput "We Sweat Blood" i "Sleep Is The Enemy", do novijih izdanja "A Rock Supreme" (2019), "Power Trio" (2021) i "Electric Sounds" (2023), Danko Jones neumorno brane rock'n'roll naslijeđe kroz studijski rad i brojne turneje. Njihovi albumi redovito dobivaju Juno nominacije za najbolji metal ili rock album, a aktualni 12. album "Leo Rising" još jedan je dokaz da bend dostavlja istinski i beskompromisni rock.

Sa svojom glazbom obišli su brojne europske festivale uključujući Roskilde, Nova Rock i Sziget, a turirali su s izvođačima kao što su Guns N'Roses, Ozzy Osbourne, The Rolling Stones ili Motörhead. Uz redovito rasprodane samostalne turneje po Europi, Danko Jones su sa svojom glazbom obišli i primjerice Brazil, Japan i Australiju okupljajući rastuću bazu fanova iz svih dijelova svijeta. Njihovi albumi redovito su na listama najslušanijih u Kanadi i po gotovo cijeloj Europi, a glazba je korištena u događajima poput WWE, HNL, brojnim reklamama, te serijama poput "CSI:NY" ili "True Bloods".

Pjevač i vokalist Danko Jones, basist John Calabrese i bubnjar Rich Knox sa svojim sirovim rockom pucaju iz svih raspoloživih sredstava. Prilika za čuti njihov beskompromisni zvuk bit će u Vintage Industrial Baru gdje dolaze u sklopu velike turneje "Rising" koja prati izlazak novog albuma. Kao predgrupa pridružit će im se engleska četvorka Split Dogs, bučni rock'n'roll bend čiji koncerti su prava energetska bomba.

Ulaznice su u prodaji od četvrtka, 26. veljače, od 10:00 sati po prvoj cijeni od 22 eura. Dostupne su u sustavu CoreEvent.