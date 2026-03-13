YĪN YĪN, Pips i Borovich u Boogaloou

Dugoiščekivana čagaonica koju će predvoditi nizozemski thai funk psihodeličari YĪN YĪN konačno će se dogoditi u nedjelju, 15. ožujka. Tom će prilikom promovirati najsvježije studijsko izdanje, njihov četvrti album "Yatta", koji je pokupio sjajne kritike u brojnim svjetskim medijima. Svojim rasplesanim setovima prije i nakon koncertu atmosferu će dodatno užariti vrli predstavnici Hrvatske Funk Delegacije: Borovich i Pips! U nedjelju će posjetitelji Boogalooa moći uživati i u posebnom piću samo za ovaj koncert: Gin Gin! Pretprodajna cijena ulaznica za ovu izuzetnu večer je 27 eura i mogu se nabaviti preko Hangtime weba, dok će na dan koncerta koštati 30 eura.

Fizičke ulaznice su dostupne u Dirty Old Shopu. Early bird ulaznice su rasprodane. Ulaznice: https://bit.ly/4pDfZnG

SATNICA

19:00 Vrata

19:00 Borovich (warm-up)

20:30 YĪN YĪN

22:00 Pips (after)

„Raditi warm-up i after za bend poput Yin Yina pričinjava nam iznimnu čast i zadovoljstvo, s obzirom na njihov autentičan plesni egzotični groove koji obožavamo i što mi kao članovi Hrvatske funk delegacije po službenoj dužnosti 'kopamo' i isporučujemo uvijek na obostrano zadovoljstvo publike i nas! Tako da je naš nastup uz Yin Yin - za nas i za publiku - čisti plesni jackpot. Tu se neće znati tko pije, a tko plaća. Svi ćemo opravdano kolektivno izostati s posla u ponedjeljak. Kome bude trebala ispričnica neka se javi generalštabu Hrvatske funk delegacije putem službenih kanala. Vidimo se u nedjelju i jedva čekamo!" izjavili su Pips i Borovich ususret koncertu.

"Yatta!" je po mnogima najbolji album kojeg su YĪN YĪN snimili u karijeri, a sjajne recenzije su se pojavile u raznim glazbenim medijima. „Ovo je nedvojbeno njihov najuspješniji i najorganskiji album, bez ijednog pogrešnog koraka, koji predstavlja zrele glazbenike vješte u pisanju i aranžiranju, demonstrirajući njihovu sposobnost da tradicije iz kojih crpe inspiraciju koriste na osoban i autentičan način", smatraju recenzenti talijanskog magazina TomTomRock dok u Spill Magazinu smatraju kako YĪN YĪN s ovim albumom „nastavljaju umjetnički sazrijevati isporučujući zarazne groove pjesme od početka do kraja albuma."