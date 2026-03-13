A.A. Williams prije A Perfect Circle na Šalati

Britanska post-rock umjetnica A.A.Williams nastupit će prije američkog benda A Perfect Circle, kojeg predvodi vokalist Toola, na zagrebačkom stadionu Šalata 16. lipnja 2026. U prodaji je posljednjih 200 ulaznica za koncert.

A.A.Williams - "Wolves"

Klasično obrazovana glazbenica i multiinstrumentalistica A.A.Williams od samih početaka dobiva pohvale za svoj post-rock metal zvuk. Od prvog EP-a, albuma "Forever Blue" i nasljednika "As The Moon Rests", ova umjetnica redovito je na turnejama s imenima kao što su Cult of Luna, Explosions In The Sky, Russian Circles, Sleep Token ili The Sisters of Mercy. Glazbeno surađuje s imenima kao što su japanski rock titani MONO na izdanju "Exit In Darkness", a vlastite obrade pjesama objedinjene u album "Songs From Isolation" hvale imena poput Roberta Smitha iz The Curea i Billyja Corgana iz Smashing Pumpkins. Kritike redovito hvale A.A. Williams kao pjevačicu zbog stila kojim svoje klasično glazbeno obrazovanje miješa s folk i mračnom glazbom.

A Perfect Circle - "Judith"

Bend A Perfect Circle osnovali su Maynard James Keenan, glavni vokalist i tekstopisac benda Tool, jednog od najutjecajnijih progresivnih rock bendova u zadnja tri desetljeća. Uz njega tu je i gitarist Billy Howerdel koji je uz Tool bio i tehničar gitara za primjerice Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins i Fishbone. Spajajući vokalnu izvrsnost, glazbenu preciznost, emotivnu dubinu i melodičnost, A Perfect Circle stvara svoj zvuk koji pomiče granice moderne rock glazbe. Keenan i Howerdel se vežu uz glazbenu elitu modernih američkih rock bendova, a dvojac je osnovao svoju rock supergrupu. A Perfect Circle je bend koji je, kao i kultni Tool, imao ogroman utjecaj na modernu rock glazbu i generacije izvođača i fanova.

A Perfect Circle - "3 Libras"

Od 1999. godine objavili su četiri albuma, a njihov "Mer de Norms" svojevremeno je bio najbolje plasirani debi rock album koji je nedavno obilježio 25 godina od izdanja. Njihovi singlovi "Judith" i "3 Libras" bili su značajna prekretnica u svijetu alternativnog i hard rocka te zvuku žanrova. U 25 godina karijere izdali su i albume "Thirteenth Step" (2003), "eMOTIVe" (2004) i "Eat the Elephant" (2018), a upravo je posljednji debitirao u top 3 albuma Billboardove 200 ljestvice i na vrhu ljestvice Rock albuma. Istovremeno u karijeri upisuju headlinerske nastupe na festivalima diljem svijeta, rasprodane prestižne dvorane poput Hollywood Bowl, Madison Square Garden ili Red Rocks Amphitheatre.

A Perfect Circle - "Weak And Powerless"

Prva turneja izvan Amerike nakon dugih sedam godina vodi ih na seriju europskih nastupa ovog ljeta. Maynard James Keenan i Billy Howerdel sa svojim bendom će nastupiti u prostorima poput londonskog O2 Academy Brixton, berlinskog Zitadelle, kao i festivalima Rock Im Park, Rock Am Ring ili Nova Rock dok će nastup u Hrvatskoj ujedno biti i premijerni u našoj regiji.

U prodaji je posljednjih 200 ulaznica po cijeni od 60 eura. Prodajna mjesta su stranica Core Event i fizička prodajna mjesta, kao i Dirty Old Shop, Rockmark i Dallas Music Shop Rijeka.