Omar Dahl pridružuju se lineupu INmusic festivala #18

Belgijski bend Omar Dahl djeluje od 2017. godine od kada uspješno spaja downtempo house s istočnjačkim melodijama. Njihova glazba kreće se između organskog i elektroničkog zvuka, u kojem se violina, saksofon i ney provlače kroz pulsirajuće grooveove i hipnotičke ritmove. Inspirirani izvođačima poput Kerala Dust i Altin Gün, Omar Dahl stvaraju zvuk koji se jednako prirodno uklapa u atmosferu underground klubova kao i na otvorenim festivalskim pozornicama. Njihovi međunarodni nastupi - od Saudijske Arabije do Meksika - oblikovali su njihov globalni identitet i svakom koncertu donijeli prepoznatljivu kombinaciju topline, ritma i energije.

Svoj četvrti EP "Traum" (2025.) objavili su za berlinsku izdavačku kuću Laut & Luise, atmosferično izdanje koje istražuje prostor između svijesti i sna. Ranija izdanja objavljivali su za Underyourskin (DE), WAYU Records (USA) i Global Hybrid Records (BE), dok trenutačno rade na svom debitantskom albumu planiranom za 2027. godinu.

Omar Dahl će na INmusic festivalu #18 nastupiti kao dio Europskog programa razmjene talenata (ETE), INmusicovog dugogodišnjeg partnera koji pomaže europskim umjetnicima da nastupe na festivalima diljem Europe i šire. Bend se pridružuju lineupu INmusic festivala #18, izdanja koje ujedno obilježava 20 godina postojanja festivala, uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning, Nusantara Beat, Any Young Mechanic i dr.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.