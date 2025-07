Skunk Anansie uz najveće hitove u Zagrebu

Skunk Anansie, jedan od najboljih live bendova posljednjih desetljeća, vraćaju se ovog ljeta na zagrebačku Šalatu na jedini nastup u regiji i to u nedjelju 20. srpnja 2025. godine. Nakon što je tijekom turneje za 25 godina benda Zagreb bio jedini grad naše regije koji je dva puta ugostio ovu live rock mašinu, ponovo pokazuju neraskidivu vezu s domaćom publikom.

U sklopu velike turneje Skunk Anansie će predstaviti novo poglavlje benda i spektakularnu produkciju, a uz najveće hitove i svježi materijal velika turneja posveta je 30. godišnjici rada. Novi album "The Painful Truth" završio je na Top 10 listi najboljih UK albuma, a za posljednji singl "Shame" kažu da je najosobnija pjesma do sada.

Skunk Anansie - "Shame"

Osvrćući se na nedavne brojne nastupe i turneju, mediji pohvaljuju konstantnu oštrinu i neposrednost na koncertima, uz napomenu da se vraćaju uvijek vizualno i glazbeno svježe moćne ikone rocka Skunk Anansie. Dosadašnja set lista otkriva koncerte nakrcane najvećim hitovima poput "Charlie Big Potato", "Because of You", "An Artist Is an Artist", "I Believed in You", "Love Someone Else", "God Loves Only You", "Hedonism (Just Because You Feel Good)", "Shame", "Weak", "I Can Dream", "Twisted (Everyday Hurts)", "Animal", "Yes It's Fucking Political", "Little Baby Swastikkka", "You'll Follow Me Down", "Secretly", "Cheers", "Tear the Place Up" ili "Lost and Found", koji će se zasigurno moći čuti i u Zagrebu.

Skunk Anansie - "Lost and Found (Later... with Jools Holland)"

"Zagrebačka publika je energična i uzbuđena. U nekim gradovima publika želi da ih se zabavlja bez da se oni potrude. Zagreb je uvijek u raspoloženju - "Idemo, koncert je, svi smo u ovome zajedno!", poručila je pjevačica Skin ususret koncertu za Top radio, a poziva na koncert.

Više od 30 godina je prošlo od kada su Skunk Anansie debitirali s moćnim singlom „Selling Jesus", a pažnju su privukli s kombinacijom alternativne glazbe, rocka i punka. Pokazujući svoju multikulturalnost, stihovi su uvijek bacali pažnju na socijalne i političke teme, a zbog superakrizmatične vokalistice Skin bend je postao jedan od globalno najprepoznatljivih. Bezvremenski hitovi benda upisani su u glazbene enciklopedije, a Skunk Anansie i dalje rasprodaju arene i nastupaju po festivalima diljem svijeta.

Skunk Anansie Live at O2 Academy, Glasgow 2025

Od debija "Paranoid & Sunburnt" i nasljednika "Stoosh" i "Post Orgasmic Chil", postali su jedan od najutjecajnijih bendova svoje ere i nastupima uživo zavrijedili horde fanova. Drugo poglavlje karijere započeli su uz albume "Wonderlustre", "Black Traffic" i "Anarchytecture", dok je najnoviji hvaljeni "The Painful Truth". Kerrang hvali novi zvuk koji odaje počast izvanrednoj prošlosti, dodajući da "nisu nikada objavili album koji tako otvoreno prihvaća kreativnost. Životni trenutci su ponekad bolni, ali nikada nisu zvučali bolje."

Skunk Anansie - "Hedonism"

Nakon prošlih zagrebačkih nastupa o kojima se još uvijek priča, Skunk Anansie se vraćaju na stadion Šalata u središtu Zagreba. Bit će to prilika čuti presjek karijere i najveće hitove jednog od najupečatljivijih live bendova. Kao predgrupa pridružit će im se engleski bend Tigress.

Ulaznice po cijeni od 42 eura pronađite u sustavu Core Event, kao i u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.

Skunk Anansie - "Charlie Big Potato"

Mastercard je omogućio 10% popusta na ulaznice za koncert Skunk Anansie samo na Eventimovoj stranici! Ovaj popust omogućava i brzi ulazak u stadion Šalata. Dolaskom na lokaciju potražite ulaz s oznakom "Mastercard Fast Lane" i izbjegnite gužvu. Mastercard kartice omiljeno su sredstvo plaćanja na koncertu Skunk Anansie. Mastercard osigurava 20% popusta za plaćanje Mastercard karticama na svim šankovima unutar koncertnog prostora.