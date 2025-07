Jo Quail u Tvornici prije God Is an Astronaut

Jo Quail, skladateljica i virtuozna violončelistica, nastupit će u Tvornici kulture prije irskih post-rokera God Is an Astronaut. Londonska genijalka s pozadinom u suvremenoj, klasičnoj, metal i avangardnoj glazbi prezentirat će svoju zvučnu arhitekturu u subotu, 18. listopada 2025. godine.

God Is an Astronaut - „Realms" ft. Jo Quail

Jo Quail poznata je po svojim tehnikama loopiranja, a svojim veličanstvenim i senzualnim nastupima te jedinstvenim skladbama oduševljava publiku diljem svijeta. Jo organski stvara fluidne skladbe sastavljene od kontrastnih zvučnih elemenata, na razmeđu delikatnih intimnih zvukova i teške glazbene armature. Renomirana glazbenica u svojoj karijeri bilježi nastupe u velikim koncertnim dvoranama i na velikim festivalima diljem svijeta kao što su The Melbourne Recital Centre u Australiji i Royal Festival Hall u Ujedinjenom Kraljevstvu. Svojim umijećem i kompleksnim glazbenim kompozicijama očarava publiku kako samostalno, tako i dijeleći pozornicu sa zborovima ili orkestrom. U svojoj biografiji bilježi brojne suradnje s izvođačima kao što su Caspian, Enslaved, Damo Suzuki, My Dying Bride i God Is an Astronaut kojima će se ove jeseni pridružiti na pozornici Tvornice kulture.

Jo Quail - „Gold"

Irski post-rock velikani God Is an Astronaut stižu u Zagreb kako bi promovirali svoje novo studijsko izdanje „Embers". Braća Torsten i Niels Kinsella te Lloyd Hanney u svojoj diskografiji bilježe čak 11 studijskih izdanja, a posljednji dugosvirajući album predstavit će u sklopu velike europske turneje i u Tvornici kulture. Kroz svoje će magične zvučne tapiserije i presjek cjelokupne bogate diskografije provesti zagrebačku publiku. Poseban će naglasak biti na najnovijem izdanju koje veličanstveno povezuje prošlost s budućnošću - istočnoazijski instrumenti u fuziji s pojačalima iz 60-ih godina i starinskim pedalama proizvode magične elemente progresive, psihodelije i post-rocka. Jedanaesti album „Embers" označava putovanje kroz individualnost, spolove, zajednice i eksperimentiranje koje jedino ovaj trio može ispričati. Na albumu su gostovali različiti glazbenici među kojima su Dara O'Brien, Sean Coleman i Jo Quail koja s astronautima stiže u Zagreb. „Embers" donosi neodoljivu mješavinu zvukova i emocija - od melankolije, do bijesa i nade.

God Is an Astronaut - „Fragile"

Instrumentalni post-rock trio God Is an Astronaut priprema lansiranje na posebno glazbeno putovanje svojom diskografijom. U sklopu europske turneje stižu u Tvornicu kulture kako bi predstavili svoje najnoviji album „Embers", a na pozornici će im se pridružiti magična violončelistica Jo Quail.

Ulaznice po regular cijeni od 24 eura potražite na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, na svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Ako ih ostane, na dan koncerta cijena ulaznice penje se na 28 eura.