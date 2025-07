Trodnevna punk fešta, Martinska Punk Festival, od 24. do 26. srpnja okuplja najbolje domaće i regionalne snage punka, hardcorea i svega između. Poznati su svi izvođači ovogodišnjeg festivala, kao i raspored nastupa po danima.

Četiri imena pridružuju se line upu: Kriva Istina, Raspad, Stepped Out i Meantime, uz već najavljene: Mašinko, Pasmaters, Odpadki civilizacije, Stratus, KaliKamo, Urlik, Žulj. Od Ljubljane, Pule, Rijeke, preko Zagreba, Slavonskog Broda, Beograda do Splita i Šibenika - regionalna punk scena je jaka, a to će pokazati i bendovi koji na Martinsku Punk dolaze iz ovih mjesta!

Ukupno 11 bendova u tri dana na pozornici u borovoj šumi na poluotoku nasuprot Šibenika, Martinska Punk i ove godine njeguje tradiciju žestokih koncerata po kojima je Martinska poznata već desetljećima.

Četvrtak, 24.7.: Mašinko, Stepped Out, Meantime

Petak, 25.7.: Odpadki civilizacije, KaliKamo, Stratus, Raspad

Subota, 26.7. Pasmaters, Kriva istina, Žulj, Urlik