Skidanje kila bez dijete je moguće

Kako smo preplavljeni raznoraznim dijetama i dodataka koji obećavaju brzo mršavljenje, jedan pristup izdvojio se kao iznenađujuće učinkovit - i ne uključuje nikakve promjene u prehrani. Najnovija ideja za gubitak kilograma temelji se na snazi gravitacije i na načinu na koji tijelo reagira na dodatno opterećenje.

Znanstvenici proučavaju tzv. "teoriju gravitostata" (engl. gravitostat theory), prema kojoj kosti djeluju kao unutarnja vaga koja registrira težinu i potiče tijelo da sagorijeva više masnoća kada osjeti dodatni teret.

Liječnik i autor dr. Brennan Spiegel, direktor istraživanja zdravstvenih usluga u medicinskom centru Cedars-Sinai u Los Angelesu, proveo je osmotjedni eksperiment noseći prsluk i utege na gležnjevima teške sveukupno oko 18 kilograma, bez ikakvih promjena u prehrani ili tjelovježbi.

"Nošenjem utega povećao sam gravitacijsku silu na tijelo i prevario ga da pomisli da je teže. To je izazvalo biološki odgovor koji je smanjio apetit, potaknuo metabolizam i promijenio način na koji tijelo pohranjuje masnoće. Kao da imate tajnog trenera za mršavljenje unutar svojih kostiju", objasnio je dr. Spiegel.

Ova metoda,pretvara svakodnevne aktivnosti poput hodanja u blage, ali učinkovite vježbe

Rezultati su bili iznenađujući: dr. Spiegel smršavio je oko dva kilograma, osjetno poboljšao kondiciju srca i pluća te smanjio kroničnu bol u vratu. Objašnjava da dodatna težina tjera mišiće da više rade i troše više energije, osobito pri pokretima protiv gravitacije, poput penjanja uz stepenice.

"Nakon osam tjedana bio sam snažniji, izdržljiviji i s manje bolova", istaknuo je. Ova metoda, poznata i kao "rucking" kada se izvodi s ruksakom, pretvara svakodnevne aktivnosti poput hodanja u blage, ali učinkovite vježbe koje jačaju tijelo i izgaraju kalorije.

Ipak, liječnici upozoravaju da prsluci s utezima nisu bez rizika. Dodatni teret može opteretiti kralježnicu, koljena i zglobove te izazvati ozljede ako je težina prevelika. Stručnjaci savjetuju početak s vrlo laganim opterećenjem, oko pet posto tjelesne težine, i postupno povećavanje uz pravilno držanje tijela.

Dr. Spiegel zaključuje da razumijevanje utjecaja gravitacije može otvoriti nove mogućnosti za upravljanje težinom i zdravljem, bez potrebe za strogim dijetama ili napornim treninzima.