Sjajna priča o Ianu Peranu

Dok većina tinejdžera sanja o novim igrama, Ian Peran sanjao je o novim usponima.

Zamijenio je konzolu za karbonski bicikl, a dječačku znatiželju za profesionalnu disciplinu.

S Raba je krenuo u svijet biciklizma, kilometar po kilometar, a danas vozi rame uz rame s imenima koja je nekad samo gledao na TV-u.

Sve je počelo 2020. godine, u vrijeme pandemije, kad su se treninzi rukometa, sporta kojim se tada bavio morali prekinuti.

„Tata mi je pokazivao slike sa svojih utrka i biciklijada i jednostavno se dogodio neki klik", prisjeća se Ian. Taj klik bio je trenutak odluke: prodaje PlayStation i kupuje svoj prvi pravi bicikl.

Vrlo brzo nakon toga uslijedio je poziv u BK Zadar, tada najbolji cestovni klub u Hrvatskoj, i suradnja s trenerom Antom Radićem, koju i danas s ponosom ističe kao ključan dio svog razvoja.

„To je bio trenutak kad sam shvatio da ovo više nije samo hobi. Biciklizam je postao moj način života."

Uslijedili su prvi ozbiljni rezultati, a potom i poziv u juniorsku reprezentaciju Hrvatske. Ipak, pravi izazov dolazi prelaskom u Pogi Team Gusto Ljubljana, tim koji djeluje pod okriljem jednog od najboljih svjetskih biciklista, Tadeja Pogačara.

„Preseljenje s Raba u Ljubljanu bila je ogromna promjena: novi grad, novi tempo, nova odgovornost. No znao sam da je to pravi korak. Upisao sam fakultet u Ljubljani kako bih mogao trenirati s ekipom i više napredovati. Zime su hladnije, teren zahtjevniji, ali kad znaš zašto to radiš, sve ima smisla", kaže.

Motivacija, rutina i pogled naprijed

U posljednje četiri godine Ian je naučio kako izgleda profesionalni život mladog sportaša s puno odricanja, ali i s još više strasti.

„Najvažnija lekcija koju sam naučio je da u ovom sportu ništa ne dolazi preko noći. Moraš biti spreman na tisuće sati na biciklu, na umor, na hladnoću, na neuspjehe ali i na osjećaj slobode koji sve to nadmašuje."

Samo ove godine Ian je prešao više od 22.000 kilometara - brojka koja govori više od riječi o njegovoj predanosti i upornosti.

Da se trud isplati, dokazao je i ove godine na Pogi Challengeu, jedinstvenoj utrci koja je 12. listopada okupila više od 1000 amatera i profesionalaca iz cijele regije - među njima i samog Tadeja Pogačara. Ian je u iznimno zahtjevnim uvjetima osvojio 17. mjesto, što je izvrstan rezultat i potvrda njegovog talenta i predanosti.

„Atmosfera je bila nevjerojatna. Nikad do sad nisam bio dio nečeg takvog - energija, publika, vožnja uz Pogačara... sve to stvori trenutke koje ne zaboravljaš."

Na pitanje što ga motivira, odgovara bez razmišljanja:

„Podrška bližnjih. Znam da vjeruju u mene i to me gura naprijed, čak i kad je teško."

Njegovi uzori? „Tadej Pogačar, naravno. On je primjer sportaša i čovjeka. A izvan biciklizma - Ivica Kostelić. Njegova i Janičina priča je dokaz da se upornošću sve može."

Sljedeće sezone Ian će voziti za BK Posedarje, klub u kojem vidi potencijal da postane hrvatski profesionalni tim.

„Vraćam se treneru Radiću, s kojim sam i krenuo. Vjerujem da ćemo zajedno podići razinu ekipe i da tek slijede najbolje godine."

