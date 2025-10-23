U prodaji je novi HONOR X7d – telefon sa snažnom dvostrukom baterijom

HONOR je predstavio HONOR X7d, najnoviji model iz poznate X serije. Ovaj moćan i povoljan telefon donosi poboljšanu izdržljivost, novo AI iskustvo, Premium zaštitu od padova, IP54 otpornost na vodu, snažnu dvostruku bateriju od 6500 mAh, glavnu kameru od 108 MP i praktičnu Instant AI tipku. HONOR X7d pokazuje predanost u pružanju pristupačnih, ali bogato opremljenih pametnih telefona za korisnike koji žele AI funkcije po povoljnoj cijeni.

Izuzetna izdržljivost uz sveobuhvatnu zaštitu

Kao izdržljiv početni model, novi HONOR X7d nudi sveobuhvatnu zaštitu od padova, potvrđenu prestižnom SGS Premium Performance certifikacijom za otpornost na padove i udarce , pružajući impresivnu otpornost na padove s visina do 1,8 metara . Kutovi uređaja dodatno su ojačani, a primijenjena je i posebna arhitektura za ublažavanje udaraca i zaštitu prilikom padova te decentralizirani dizajn koji ravnomjerno raspoređuje silu prilikom različitih udaraca.

Opremljen IP54 zaštitom od vode, robusni dizajn HONOR X7d dodatno je poboljšan, čineći ga otpornim na pranje, ispiranje i prskanje vodom te je testiran za rad nakon što je bio uronjen u vodu do jedne minute na dubini od 0,5 metara , što ga čini pouzdanim suputnikom u raznim okruženjima i situacijama. Zahvaljujući poboljšanoj funkciji dodira mokrim rukama, korisnici mogu uživati u nesmetanom korištenju čak i s mokrim ili masnim prstima.

Izvanredna baterija s poboljšanom sigurnošću i izdržljivošću

HONOR X7d dolazi s velikom baterijom od 6500 mAh koja nudi najduže trajanje u svojoj cjenovnoj kategoriji - cijeli dan rada i izdržljivost do pet godina . Dvostruka struktura ćelije omogućuje brže punjenje, dulje trajanje i sigurniju konstrukciju. Zahvaljujući više točkastom nadzoru temperature, baterija pouzdano radi u ekstremnim uvjetima od -20°C do 55°C , a uz 35W HONOR SuperCharge se brzo puni i spremna je za produženo korištenje.

Praktična AI tipka za potpuno novo AI iskustvo

HONOR X7d je prvi pametni telefon u svojoj klasi koji ima posebnu AI tipku , što korisnicima donosi potpuno novo iskustvo. Ova tipka omogućuje da jednim dodirom brzo otvorite omiljenu aplikaciju ili ubrzate rad telefona, dok se dugim pritiskom mogu koristiti pametne funkcije poput prijevoda ili kreativnih alata. Sve to čini korištenje telefona jednostavnijim i prilagođenim svakom korisniku. Uz najnoviji MagicOS 9.0 i Android 15, HONOR X7d nudi i brojne pametne mogućnosti, kao što su Magic Capsule, Magic Portal, pretraga crtanjem kruga po ekranu i Google Gemini asistent. Tu su i AI alati za uređivanje fotografija, poput proširivanja slike, poboljšanja kvalitete i izrezivanja, što ovaj telefon čini odličnim izborom za posao i svakodnevicu.

AI fotografija na pametnom telefonu - novo iskustvo uz umjetnu inteligenciju

Opremljen je 108MP ultra-jasnom kamerom koja čak i noću snima iznimno detaljne i svijetle fotografije, a uz trostruki zoom i tri portretna načina korisnici mogu stvarati impresivne fotografije s različitim žarišnim duljinama. Uređaj također uključuje AI funkcije poput HONOR AI Eraser, AI uklanjanja refleksije i AI stila, koje poboljšavaju kvalitetu fotografija i olakšavaju uređivanje direktno na telefonu.

HONOR X7d nudi do 256 GB interne memorije - dovoljno za preko 150.000 fotografija. Zahvaljujući RAM Turbo tehnologiji, uređaj pruža iskustvo kao da ima 16 GB RAM-a (8 GB fizičkog + 8 GB virtualnog) , što omogućava ugodno korištenje i lako prebacivanje između aplikacija.

Boje, cijena i dostupnost

HONOR X7d dolazi u dvije atraktivne boje: : Meteor Silver i Velvet Black. Možete ga kupiti kod HONOR prodajnih partnera po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 229 EUR.

Telefon ima švicarski SGS Premium Performance certifikat za otpornost na padove i udarce, u skladu s tehničkim specifikacijama SGS-a. Ipak, kao precizan elektronički uređaj, i dalje postoji rizik od oštećenja pri padu pa se preporuča oprez pri rukovanju.

Podaci iz HONOR laboratorija.

Telefon je testiran u kontroliranim laboratorijskim uvjetima i doseže razinu IP54 u skladu s IEC 60529 standardima. Otpornost na prskanje, vodu i prašinu nije trajna, a zaštitna učinkovitost može se smanjiti zbog svakodnevnog trošenja. Nemojte pokušavati puniti mokar telefon. Oštećenja uzrokovana tekućinom nisu pokrivena jamstvom.

Podaci iz HONOR laboratorija.

Baterija ima nazivni kapacitet od 6350 mAh, dok je tipični kapacitet 6500 mAh.

Podaci dolaze iz HONOR laboratorija. Prema simulaciji svakodnevnog korištenja (puno punjenje i pražnjenje jednom dnevno), baterija zadržava više od 80% kapaciteta nakon pet godina. Stvarni rezultati mogu varirati ovisno o uvjetima korištenja - molimo da se oslonite na stvarno iskustvo..

Podaci su iz HONOR laboratorija. Na temperaturi okoline od 55°C, HONOR X7d može normalno biti u stanju pripravnosti te podržava pozive, kontakte i slanje poruka. Stvarno iskustvo može varirati ovisno o starenju uređaja, mrežnim uvjetima, navikama korisnika i porastu temperature telefona. Molimo da se oslonite na stvarno korištenje.

Podržava maksimalno 35W žično punjenje, uz potreban 35W HONOR punjač i kabel. Stvarna brzina punjenja može varirati ovisno o uvjetima okoline i drugim čimbenicima.

Nadogradit će se putem OTA-e. Specifičan učinak implementacije može varirati ovisno o scenariju korištenja, molimo pogledajte stvarno iskustvo.

Stražnja glavna kamera ima 108 MP, no stvarna rezolucija fotografija može varirati ovisno o načinu snimanja.

Zahvaljujući HONOR RAM Turbo tehnologiji, dio interne memorije (ROM) koristi se kao dodatni RAM, pa 8 GB RAM-a pruža iskustvo kao da imate 16 GB. Stvarna dostupna memorija može biti manja zbog sistemskih potreba.

Dostupne boje HONOR X7d modela razlikuju se ovisno o tržištu. Za točne informacije, preporučuje se provjeriti ponudu kod lokalnog distributera ili na službenim stranicama za Hrvatsku.