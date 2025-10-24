Global design awards za mlade umjetnike i dizajnere

Pilot inicijativom u Rumunjskoj, HONOR je pokrenuo svoj prestižni program HONOR Talents - Global Design Awards. Ovo je prvi korak prema planiranom širenju u regiji Srednje i Istočne Europe te Nordijskih zemalja (CEE&Nordics), a poziva mlade umjetnike i dizajnere da istraže prožimanje umjetnosti, tehnologije i inovacija.

Natjecanje je otvoreno za studente, profesionalce i entuzijaste digitalne umjetnosti, u kreativnim industrijama kao što su grafički dizajn, dizajn proizvoda i novi mediji. Rumunjska je odabrana kao prva zemlja koja je ugostila lokalnu etapu - HONOR Talents: NextGen Creators Romania - čime su tamošnji kreativci dobili priliku postati dio međunarodne zajednice i doprinijeti definiranju estetike budućnosti. Lokalna etapa pokrenuta je u suradnji s akademskim i industrijskim partnerima, uključujući The Institute, vodeću rumunjsku platformu za kreativne industrije, te Fakultet za dizajn u sklopu Sveučilišta za arhitekturu i urbanizam "ION MINCU".

"Iznimno mi je drago što program HONOR Talents kreće u regiju CEE&Nordics, i to upravo iz Rumunjske. Ovaj globalni program nudi mladim umjetnicima i dizajnerima pravu platformu za poticanje kreativnosti i osnaživanje sljedećih generacija tehnologijom kao autentičnim oblikom samoizražavanja. Zadovoljstvo mi je surađivati s našim partnerima kako bismo iskoristili sve raspoložive resurse za podršku, osnaživanje i inkubaciju kreativnih snaga, stavljajući u prvi plan njihovu sposobnost stvaranja autentičnog dizajna," izjavila je Leila LI, direktorica marketinga (CMO) HONOR Technology CEE & Nordics Region.

CEE&Nordics: Nova kreativna središta za inovacije

Istočna Europa, dijeleći zajedničku želju za evolucijom i apetit za tehnologijom općenito, ubrzano se razvija u jedno od najuzbudljivijih europskih područja za kreativne umjetnosti, dizajn i inovacije. U Hrvatskoj se taj potencijal očituje u dinamičnoj IT i startup sceni te razvijenoj industriji kreativnog dizajna, što stvara plodno tlo za brzo usvajanje globalnih tehnoloških i umjetničkih trendova. Poticanjem prekogranične suradnje i podizanjem lokalnih umjetnika na globalnu razinu prepoznatljivosti, HONOR želi iskoristiti ovaj zamah.

Otvoren poziv regionalnoj kreativnosti

Nakon pilot projekta u Rumunjskoj, HONOR planira proširiti program HONOR Talents na dodatna tržišta CEE regije i Nordijskih zemalja tijekom 2026. godine, i tako diljem regije stvoriti povezanu kreativnu platformu za kreatore sljedeće generacije. Do tada, svaka zemlja i dalje može prijaviti radove putem službene europske platforme, koja je dostupna ovdje.

Ove godine natjecanje istražuje vezu između tehnologije, kreativnosti i vizije modernog svijeta sudionika putem četiri dizajnerske teme koje odražavaju kulturnu raznolikost i duh inovacije:

Kulturni prosperitet - Slavlje : Slavlje tradicija i simbola koji oblikuju različite kulture diljem svijeta.

Obnova života - Povratak : Razmišljanje o odnosu između ljudi, okoliša i prirode.

Postanak - Budućnost : Poziv da se zamisli svijet u kojem tehnologija i umjetnost zajednički stvaraju ljudski napredak.

Konvergencija mladosti - Integracija: Poziv na globalnu kulturnu razmjenu viđenu iz perspektive nove generacije.

Ovisno o odabranoj temi, sudionici mogu poslati svoje radove u jednoj od četiri natjecateljske kategorije dizajna:

Teme: Grafički dizajn i sučelje za pametne telefone i tablete, uključujući pozadine, ikone i kreativne animacije.

Satovi: Sučelje i prilagođeni dizajn remena za HONOR pametne satove, kombinirajući stil i funkcionalnost.

Dodaci i predmeti za svakodnevnu upotrebu: Originalne kreacije za kućišta, funkcionalne predmete i dodatke integrirane u HONOR ekosustav.

Umjetnost i tehnologija: Interaktivne instalacije, koncepti proširene stvarnosti (AR) i digitalni radovi koji istražuju granicu između umjetnosti i inovacija.

Pobjednici će dobiti međunarodnu vidljivost, osvojiti HONOR proizvode i prilike za globalno izlaganje - uključujući putovanja u Kinu i potencijalnu suradnju s HONOR-ovim globalnim timovima za istraživanje i razvoj dizajna (R&D Design Teams).

Melissa Chen, voditeljica korisničkog iskustva (UX), HONOR France, i MagicOS Branding Design Teama, naglasila je da je cilj HONOR-a stvoriti kolaborativni umjetnički ekosustav. "Koristeći našu vrhunsku tehnološku estetiku, nastavit ćemo pružati stručno mentorstvo i otvarati mogućnosti suradnje na međunarodnim platformama, osnažujući talent iz cijele regije," zaključila je Chen.

Sve sudionike koji se prijave putem službene europske platforme ocjenjivat će globalni žiri HONOR Talents, sastavljen od priznatih stručnjaka i profesionalaca u dizajnu, umjetnosti i tehnologiji. Za detalje o pravilima, temama, kategorijama i kalendaru natjecanja, posjetite europsku platformu: https://www.honor.com/uk/honor-talents/global-design-awards/.