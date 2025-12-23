Što kupiti u zadnji čas... a da je poklon sjajan?

Bilo da se ne možete odlučiti ili jednostavno nemate vremena obaviti kupnju darova na vrijeme - bez brige, niste jedini. Samo bez panike, imamo sjajna rješenja za vas koja će izmamiti osmijeh na lica svih koje ste odlučili razveseliti za blagdane: odlični HONOR gadgeti po super sniženim cijenama. Zamislite: kupujete i istovremeno štedite!

Naš prvi prijedlog je inovativni poklon koji će oduševiti sve kavoljupce: HONOR Choice prijenosni aparat za kavu koji stane u svaki ruksak ili torbu. Modernog i zanimljivog dizajna te težak samo 600 grama, ovaj prijenosni barista svaki će put, u samo nekoliko minuta i bez kompliciranih postavki, napraviti savršenu šalicu vruće kave gdje god se nalazili. U šumi, na izletu, na putu... Zahvaljujući snažnoj bateriji i jednostavnom načinu pripreme, uživanje u svježoj i vrućoj kavi je zagarantirano doslovno bilo gdje i bez čekanja u redovima u kafićima.

Tehnologija koja čini razliku

HONOR Choice prijenosni aparat za kavu koristi inovativnu tehnologiju koja osigurava optimalnu temperaturu i tlak za savršen okus kave. To znači da ćete dobiti kvalitetu kao iz profesionalnog aparata, ali u prijenosnom obliku. Uz to, baterija od 7500 mAh traje dovoljno dugo da pa je moguće pripremiti više šalica, što ga čini idealnim za dijeljenje s prijateljima ili obitelji. HONOR Choice pronađite u Elipso trgovinama po akcijskoj cijeni od samo 69 EUR koja vrijedi do 28. prosinca ove godine. Naravno, kada već kupujete ovaj sjajni gadget, dodajte u paket i kavu, i to bilo koju - HONOR Choice radi s različitim vrstama kave, od mljevene do kapsula. Nije li sjajno imati svog privatnog barmena?

Neodoljiva ponuda pametnih telefona

Ako ne poznajete nijednog kavoljupca (u to stvarno sumnjamo), sigurno imate nekoga koga će najviše razveseliti vrhunska tehnologija, odnosno novi pametni sat ili novi mobitel. HONOR i ovdje uskače u pomoć jer je do kraja godine pripremio odlične akcije na modele koji nude fantastičan omjer cijene i kvalitete te poklon uz kupnju odabranog modela. HONOR-ova ponuda kombinira vrhunsku tehnologiju s dizajnom, od uređaja za tehnološke inovatore među vašim prijateljima do ambicioznog studenta u obitelji ili partnera koji obožava fotografirati. Krenimo redom:

HONOR X6c je pouzdan uređaj s dugotrajnom baterijom i solidnim performansama. Njegov integrirani AI spremno pomaže kod prijevoda i prepoznavanja predmeta, a može olakšati i rješavanje različitih zadataka. Osim toga, AI tehnologija svaku fotografiju čini besprijekornom.

HONOR X7d je savršeni dar za mlađe članove obitelji ili one koji žele kvalitetan uređaj bez komplikacija jer je jednostavan i kompaktan za svakodnevno korištenje. Njegova kamera pretvara obiteljske trenutke u tople uspomene. Bilo da snimate djecu dok otvaraju poklone na božićno jutro ili prijatelje koji nazdravljaju u ponoć, X7d će ovjekovječiti te najdragocjenije trenutke.

Magic7 Lite spaja eleganciju i izdržljivost, a njegova kamera bilježi svaki osmijeh i svaku iskru radosti. Njegov moderan dizajn i snažne mogućnosti čine ga idealnim suputnikom u novoj godini i darom koji donosi snagu, stil i toplinu. Ako tražite poklon koji će trajati, koji je otporan na padove, udarce i ekstremne uvjete koje život ponekad nosi - Magic7 Lite je pravi izbor.

Odlučite li se pak za lagani i na vodu otporan HONOR 400 Lite, uz njega ćete na poklon dobiti i pametni sat HONOR Watch 2i. Kamera 400 Lite modela uhvatit će sve spontane trenutke u trenu, samo jednim pritiskom na AI tipku za kameru, a ima i veću bateriju i brže se puni što će dodatno oduševiti njegove nove korisnike. Ako želite iznenaditi dragu osobu i ostaviti snažan dojam, HONOR 400 Lite je sada dio ponude koju ne želite propustiti. Tražite li samo pametni sat - i HONOR Choice Watch 2i je sada na popustu i izaći će vas samo 39 EUR.

Za one koji žele najbolje, a po sniženoj blagdanskoj cijeni, HONOR 400 donosi vrhunsko iskustvo i 200 MP kameru koja će uz pomoć AI-ja i malo mašte svaku fotografiju pretvoriti u zanimljivo umjetničko djelo. Njegova snaga i elegancija čine ga darom koji traje i koji će pratiti korisnika kroz sve izazove i radosti u godini koja dolazi. Uređaj je to koji će uistinu razveseliti vama dragu osobu i postati dio najljepših uspomena.

Uštede koje paze na vaš džep

Kupnja navedenih uređaja znatno je povoljnija tijekom trajanja HONOR BOŽIĆ 2025 promotivne ponude, odnosno do 31. prosinca. Uređaje potražite kod HONOR ovlaštenih maloprodajnih partnera po akcijskim cijenama:

X6c 6 GB+128 GB - 89 EUR (Ušteda: 60 EUR)

X6c 6 GB+256 GB - 109 EUR (Ušteda: 60 EUR)

HONOR X7d - 149 EUR (Ušteda: 80 EUR)

HONOR Magic7 Lite 8 GB+256 GB - 249 EUR (Ušteda: 120 EUR)

HONOR 400 Lite - 229 EUR + Poklon - HONOR Watch 2i (Ušteda: 100 EUR)

HONOR 400 8 GB+256 GB - 349 EUR (Ušteda: 150 EUR)

HONOR 400 8 GB+512 GB - 449 EUR (Ušteda: 100 EUR)

HONOR 400 Pro - 649 EUR (Ušteda: 150 EUR)

Sada kada smo vam pokazali kako ćete izbjeći gužve i pronaći savršene poklone za blagdane, red je na vama. Razveselite bližnje uređajima koji spajaju AI snagu, vrhunsku kameru i dizajn, uz značajne uštede. Molim, nema na čemu... ;)