Savršeno vrijeme za početak trčanja su - četrdesete!

Vježbanje treba upražnjavati od rane mladosti, pa stoga većina ljudi smatra kako su prestari za vježbanje kada prijeđu 40. godinu života, odnosno u 41., objavio je portal StudyFinds.

Što bi na to rekao Indijac Fauja Singh koji je počeo trčati u 84. godini, otad je istrčao brojne maratone uključujući i onaj u stotoj godini života? Danas mu je 108 i još je aktivan.

No, godine su prema spomenutoj anketi samo jedan od razloga izbjegavanja fizičke aktivnosti. Najčešći su ipak manjak vremena i umor.

Dr. Rangan Chatterjee, autor knjige "Feel better in 5" naglašava za The Guardina da je od vitalne važnosti vježbati, osobito kada prijeđemo 40. godinu.

"Vježbanje pomaže u bilo kojoj dobi života. No, kada prijeđemo 30. počinjemo gubiti mišićnu masu, a zdravi i jaki mišići jedan su od preduvjeta za dugovječnost. Stoga treninzi, osobito treninzi snage postaju važniji, no ikada", kaže dr. Chatterjee.

Ukoliko se ne možete natjerati da izađete iz stana, osobito zimi kada je vani hladno, vlažno i mračno, nađite prijatelja za trčanje ili se pridružite grupi - bilo da se radi o jogi ili nogometnom timu.

Puno je veća vjherojatnost da ćete otići na trening kada znate da vas tamo netko očekuje i računa na vas.

Mi ljudi smo bića navike pa stoga neka i vježbanje postane navika. Kako god znate i umijete ubacite ga u svoju rutinu.

Nakon nekog vremena, navodno je potreban 21 dan da se stekne nova navika, automatski ćete obuvati tenisice odlaziti na svoju omiljenu aktivnost.

Brojne studije dokazale su da tjelovježba popravlja raspoloženje, jača pamćenje i imunitet i drži nas vitalnima. Vaša dob - bilo da imate 21 ili 91 godinu - ima malo veze s tim.