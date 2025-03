5 sjajnih proljetnih namirnica na vašem stolu

Kao i svake godine, proljeće donosi obilje svježih i zdravih namirnica koje osim što osvježavaju jelovnik, predstavljaju i izvor mnogih korisnih nutrijenata. Sezonske namirnice u proljeće obiluju vitaminima, vlaknima i antioksidansima, koji podupiru zdravlje, poboljšavaju probavu i jačaju imunitet. Ako želite obogatiti jelovnik novim i zdravim namirnicama, isprobajte neke od ovih opcija u nastavku.

Jagode - jagode su pravo proljetno voće bogato vitaminom C, antioksidansima i vlaknima. Vitamin C je ključan za jačanje imuniteta, dok antioksidansi pomažu u smanjenju oksidativnog stresa. Jagode pomažu u smanjenju upale i podržavaju zdravlje srca. Uz to, jagode su niskokalorične i odlične za održavanje zdrave tjelesne mase. Možete ih jesti svježe, u voćnim salatama, smoothiejima ili koristiti u pripremi deserta. Također, savršeno se slažu uz zobenu kašu ili na integralnom tostiranom kruhu s malo jogurta.

Mlada mrkva - mlade mrkve bogate su vitaminom A, koji je ključan za zdravlje očiju i kože, te vitaminom K koji doprinosi zdravlju kostiju. Sadrže mnogo vlakana, što pomaže u održavanju zdrave probave i regulaciji težine. Osim toga, mrkve su bogate antioksidansima koji pomažu u smanjenju upala i jačanju imunološkog sustava. Ovu ukusnu namirnicu možete jesti svježu u salatama, pečenu u pećnici s malo maslinovog ulja ili čak dodanu u juhe i variva. Preporučuje se jesti svježe mlade mrkve nekoliko puta tjedno jer su bogate hranjivim tvarima koje podržavaju zdravlje.

Mladi krumpir - mladi krumpir ima manji udio škroba od starijeg krumpira, što ga čini lakšim za probavu i boljim za kontrolu težine. Također je bogat vitaminom C koji pomaže u jačanju imunološkog sustava te kalijem koji podržava zdravlje srca. Mladi krumpir sadrži i antioksidanse koji smanjuju upalu i mogu pomoći u smanjenju rizika od kroničnih bolesti. Izvrstan je za kuhanje, pečenje ili pripremu pirea. Možete ga poslužiti kao prilog uz meso, povrće ili dodati u salate. Savršen je za lagane proljetne obroke.

Rotkvice - rotkvice su iznimno bogate vitaminom C, kalijem i vlaknima koji poboljšavaju zdravlje probavnog sustava i jačaju imunitet. Imaju protuupalna svojstva koja pomažu u smanjenju nadutosti, plinova i poboljšavaju cirkulaciju. Osim toga, rotkvice sadrže antioksidanse koji smanjuju oksidativni stres u tijelu. Iako se najčešće jedu sirove u salatama, možete ih koristiti i kao ukras za jela, dodavati u sendviče ili pripremiti u kremastim umacima. Također, rotkvice možete koristiti za pripremu sokova i smoothija.

Šparoge - šparoge su pravi proljetni klasik bogate vitaminom K, folnom kiselinom i vitaminom C. Ove hranjive tvari podržavaju zdravlje kostiju, poboljšavaju probavu i jačaju imunitet. Također, šparoge sadrže antioksidanse koji smanjuju upalu i mogu pomoći u smanjenju rizika od kroničnih bolesti poput dijabetesa i bolesti srca. Mogu se pripremiti na razne načine: pečene u pećnici, kuhane na pari ili dodane u salate i juhe. Idealno ih je konzumirati svježe, u proljeće, kada su u punoj sezoni. Preporučuje se konzumirati jednu do dvije šake svježih šparoga nekoliko puta tjedno.

Sve u svemu, priroda se brine za nas... pa onda bi bilo dobro da mi isto pazimo na nju!