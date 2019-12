5 savjeta kako preživjeti ponedjeljak

Ponedjeljak može biti dan pun stresa i muke - od neočekivanih ideja nadređenih, popisa obaveza dužeg od vaše ruke i ostalih ljepota koje dolaze nakon vikenda... a koje će nas definitivno preopteretiti.

Prema novom istraživanju, 62 posto ispitanika od 1000 (koji počinju raditi u ponedjeljak) ocijenilo je ponedjeljak kao najstresniji dan u tjednu, piše NBCNews. Postoji puno razloga zašto su nam ponedjeljci tako strašni, kaže Eve Ekman sa Sveučilišta Kalifornija.

"Ponekad su naši vikendi puni užitka, zabave, dobre hrane i ljudi do kojih nam je stalo. To je užitak, ali i emocionalno pretjerano uzbuđenje zbog čega smo pod stresom", kaže Ekman. S druge strane, nekad vikend provedemo čisteći i produktivni smo, ali na način koji nama odgovara. "Zatim se u ponedjeljak vratite u ured ili u stvarni svijet gdje postoji manje autonomije i osjećaja doprinosa. To je onda pad", kaže Ekman.

Ekman dalje savjetuje što sve možete učiniti kako biste se osjećali bolje ponedjeljkom.

Odmorite se - bez obzira zabavljate li se preko vikenda s obitelji i prijateljima i radite aktivnosti koje volite, vaše tijelo treba svakodnevni odmor. Mnogi ponedjeljkom osjećaju umor jer se nisu odmorili preko vikenda. Vrlo je važno stati i provjeriti kako se osjećate.

Pripremite se za vikend u petak - "Iskoristite vikend kako biste se u potpunosti napunil i tada ćete biti sprmeni za ponedjeljak", kaže Sarah Knight. Ali izbjegavajte biti organizirani i u stalnom planiranju preko vikenda, kaže dalje.

Provjerite radi li se burnoutu - burnout se može dogoditi na nekoliko načina. Može postojati emocionalna iscrpljenost (tada je potreban odmor) što je jako uobičajeno. Zatim se može pojaviti nedostatak efikasnosti, čini vam se da ne možete završiti sve što se očekuje od vas. Ako vam se čini da postoji burnouta, možda trebate razmisliti o promjeni radnog mjesta jer ovo stanje može utjecati na mentalno zdravlje i

Uzmite pauzu - ljudi nisu stvoreni za sjedenje i tehnologiju svaki dan od jutra do mraka. Uzmite redovite stanke. "Provodite vrijeme u prirodi, razgovarajte s ljudima (ali ne o poslu), vježbajte, spavajte i rješavajte križaljke", kaže Rosen.

Uživajte i ponedjeljkom - "Svatko ima drukčiji posao i svatko ima svoje slobodno vrijeme", kaže Ekman. Dalje savjetuje da ne živimo u polaritetima, svaki dan možete uživati i družiti s ljudima. I ponedjeljkom možete popiti kavu s kolegama ili otići na večeru s prijateljima.