Badnjak je... a što je to zapravo? ;)

Dakle, ako ste imali prilično posla zadnjih dana/tjedan/mjeseci možda imate problema i sa nekim važnim informacija o danima pred nama....

Naime, Badnjak, Božić, Štefanje, Silvestrovo... zbunjujuće? Ovih dana imamo napokon par dana za sebe, no zapravo nemamo - treba sve kupiti, od poklona do klope, sve to napraviti, očistiti kuću, okititi bor i na kraju dana, vjerojatno sjedite umorni k'o psi i samo odmahujete rukom kad netko spomene polnoćku...

E da, takvi su to dani, ponekad lijepi, ponekad ružni, ali uglavnom su OK jer imamo neku tinjajuću nadu da će nakon Nove godine nešto biti bolje... naravno, neće zapravo, ali još par dana možete živjeti u zabludi.

No, kako to sve skupa treba preživjeti, evo malog kratkog sažetka o čemu se to zapravo radi...

Dakle, ukratko, Badnjak je dan neposredne pripreme za Božić.

U kršćanskom kalendaru Badnjak je dan koji prethodi blagdanu Božića, rođenja Isusa Krista. Kulminacija je to intenzivne priprave za Isusov dolazak na zemlju u dječjem obliku koje je počelo još prije četiri tjedna, na prvu nedjelju došašća ili adventa.

Tradicionalno se na Badnjak posti i ne jede meso, iako Katolička crkva post ne smatra obveznim.

Badnjak je također ime za drvo, panj koji se, prema tradiciji, palio na ognjištu uoči Božića

Kulminacija priprave za blagdan Božića bit će mise polnoćke koje se služe u svim crkvama u ponoć ili sve češće dječje polnoćke u 20 sati kako bi najmlađi vjernici sa svojim roditeljima doživjeli euharistijsku svečanost rođenja maloga Boga.

Badnji dan ili Badnjak, a posebice Badnja večer, bogati su običajima i folklornim sadržajima. Naziv je taj dan prije Božića najvjerojatnije dobio od riječi bdjeti, biti budan, biti bodar, tj. znači noć u kojoj se bdije. Vrhunac toga bdjenja jest proslava polnoćke.

Upravo s bdjenjem povezan je niz običaja: unošenje drva badnjaka koje gori na ognjištu tu noć i poslije, zatim božićne svijeće, jedna ili tri, redovito povezane trobojnicom. Bdjenje počinje uvečer kad se obitelj okuplja oko stola, i dalje s posnim jelima i unošenjem badnjaka i slame kad, u nekim hrvatskim krajevima, domaćin pozdravlja ukućane pozdravom koji naviješta skori Božić Faljen Isus! Dobro vam došla badnja večer! Na taj pozdrav slijedi odgovor: I s tobom zajedno!

Negdje je pozdrav bogatiji sadržajem: Faljen vam bio Isus i Marija. Čestita vam Badnjica! Odgovor glasi: Čestita ti bila i duša, svitla obraza ko i do sada! U dijelu Slavonije čestitari na badnju večer ulaze u kuću i govore: Faljen Isus! Čestita vam badnja večer i Adam i Eva, a odgovara se: I vi živi i zdravi bili! Uz donošenje panja badnjaka običaj je unositi i slamu; negdje tu slamu ne prostiru samo po tlu već je stavljaju i na stol pod stolnjak, a zatim slijedi večera s osobito biranim jelima.

Badnjak u gradu sačuvao je samo djelić seoskih tradicija, ali slavi se uz bor, kućne jaslice, uz pjevanje ili slušanje božićnih pjesama i uz posebno pripravljenu večeru.

Sve u svemu, dan za obitelj i zajedništvo - pa budite takvi i uživajte... pa makar i fejkali sve jer zapravo niste vjernik/ca, ipak može biti zabavno ;)