Božić i drevni običaji

Unatoč tome što se Božić sve više povezuje s shoppingom i poklonima, diljem svijeta su se uspjele održati prave, tradicionalne vrijednosti koje tom blagdanu daju pravu smisao. Po mnogima najljepši kršćanski blagdan i svojevrsni festival ljubavi popularan je i zbog brojnih običaja koji su se s vremenom ispremiješali, iako svaka zemlja uspijeva zadržani nešto svoje.

Patuljci s Islanda

Dok u većini zemalja poklone nosi jedna osoba (Djed Mraz/Božićnjak ili Mali Isus), djeca na Islandu čekaju 13 božićnih patuljaka. Izvorno se radi o trolovima koji su se "popravili" dolaskom kršćanstva i počeli nositi darove. Kuće ne obilaze zajedno nego su se međusobno rasporedili po danima od 12. do 24. prosinca pri čemu posljednji patuljak ostaje do samog Božića. Islandski adventski kalendar stoga nema 24 nego 13 prozorčića.

Sinterklaas

Ulogu Svetog Nikole u Nizozemskoj i Belgiji ima Sinterklaas koji 6. prosinca parnim brodom dolazi iz Španjolske. Običaj potječe iz vremena Filipa II. (1527-1598), odnosno španjolske Nizozemske i Belgije. Djeca čizmice tradicionalno ostavljaju ispred ulaznih vrata, a dolazak se obilježava i u lukama diljem zemlje, pogotovo u Amsterdamu i Antwerpenu.

Švedski Julbock

Kozorog Julbock je svojedobno predstavljao nordijskog boga Tora, ali se običaj održao i nakon dolaska kršćanstva. Danas je prisutan kao božićni nakit od sjena, a najpoznatija je 13 metara visoka figura Julbocka u gradu Gävleu. Mještani se svake godine klade hoće li figura od sjena preživjeti do Nove godine ili će je vandali prije toga zapaliti.

Dijeljenje u Poljskoj

Na svakom tanjuru se na Badnjak u Poljskoj nalazi po jedna ukrašena oblata (Oplatek), tanko tijesto od pšeničnog brašna i vode. Članovi obitelji međusobno prije jela razmjenjuju komadiće svojih oblata u znak mira, dijeljenja i dobrih želja.

Pastrage

U Provansi se u sklopu božićne mise izvodi Pastraga, kratka ceremonija koja počiva na staroj tradiciji obilježavanja zimskog solsticija i koja je povezana s rođenjem janjadi. Pastiri pritom u crkve dolaze u vunenim haljinama sa jednim janjetom te praćeni glazbom kroče prema oltaru. Svećenik preuzima janje i zajednici priča priču o teškom putu kojeg je životinja prevalila preko brda i dolina, a ceremonija završava posvećenjem janjeta.

Španjolski Tió de Nadal

Stanovnici na sjeveru Španjolske svake godine u predbožićno vrijeme panjeve drveća pretvaraju u vesele drvene likove s crvenim kapama. Djeca figurice 8. prosinca vode kući gdje ih hrane bundevama, jabukama i kruhom i pokrivaju prije spavanja kako se Tió de Nadal ne bi prehladio. Slijedi strpljivo čekanje i ritualno pjevanje na Badnjak te traženje poklona ispod dekice.