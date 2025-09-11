Savršena večer: malo introspekcije, malo plesa, puno osjećaja

SIJENKE [MNE]

Zamislite ljubavnu priču ispričanu između sintesajzera i gitara koje grle srce, uz stihove što zvuče kao vaši vlastiti, skriveni monolozi. Upravo to su Sijenke, a svi koji se sjećaju njihovog prvog zagrebačkog koncerta s kraja 2021. u KSETu, znaju kako bend emocije prenosi na publiku.

Crnogorski dvojac, Marko Todorović i Radovan Raičević, stvara glazbu koja spaja nostalgiju i čistu emociju. Odrasli na rapu, indieju i ambijentalno-eksperimentalnim zvukovima, pronašli su svoj prepoznatljiv jezik - onaj koji podsjeća na izlizane ploče iz osamdesetih, ali sa stihovima koji odišu današnjim vremenima.

Njihov prvi album "Iz sijenke" rodio se tiho, u studentskom stanu, u danima pandemije i neizvjesnosti, što se osjeća u njegovoj iskrenosti, sirovosti i toplini. Drugi, "Momak za ispomoć", donosi zreliji, puniji zvuk, ali i dalje šapuće istu onu intimnu emociju - onu koju prepoznate, ali nikad do kraja ne znate izreći.

Ako ste ih već doživjeli uživo, znate da je koncert Sijenki puno više od glazbe - to je šetnja kroz uspomene, izgubljene misli i trenutke što se vraćaju u valovima. Zato pripremite tenisice za ples, šarene havajske košulje iz second handa i otvorena srca. Sijenke stižu, a vi ne želite propustiti taj val.

TTI-21 [HR]

TTI-21 je dream pop trojac koji na muzičku scenu donosi jedinstvenu kombinaciju eteričnih melodija, slojevitih aranžmana i introspektivnih tekstova. Njihov zvuk balansira između ambijentalnog i plesnog, spajajući elektronske elemente s indie i psihodeličnim utjecajima. Nakon debitantskog albuma, bend se vraća s novim izdanjem "Ulična parada" - podužim, atmosferičnim i emotivnim putovanjem koje vodi kroz romantične, intimne i suptilno političke teme.

U aktualnoj postavi Stig Helmer, Milan Savić i Béla Reef u potpunosti sami stvaraju, snimaju i produciraju svoje pjesme, čime zadržavaju intimnu i autentičnost svojeg zvuka. Inspirirani glazbenom raznolikošću, od post-punka do suvremene elektronike, TTI-21 u Attack donosi setlistu u kojoj se lako izgubiti, i to na najbolji mogući način.Ulaz: 12 EUR, pretprodaja ulaznica preko sustava CoreEvent:

