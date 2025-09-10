Lika Kolorado za mjesec dana stiže u Boogaloo

Za točno mjesec dana, 10. listopada 2025., zagrebački Boogaloo postat će centar domaće alternativne scene. Na pozornicu kluba stupa jedan od najistaknutijih domaćih indie rock bendova - Lika Kolorado, a večer će dodatno začiniti posebni gosti, perspektivni mladi ženski bend Linija 109.

Linija 109 osnovana je u veljači 2022., a čine je četiri mlade glazbenice koje kroz vlastite autorske pjesme stapaju alt rock, post rock, shoegaze i indie rock u prepoznatljiv i svjež zvuk.

Iza sebe već imaju niz nastupa u zagrebačkim klubovima, kao i koncerte u Kninu, Valpovu, Šibeniku i Dubrovniku. Publika ih je mogla gledati i na tri izdanja festivala srednjoškolskih bendova Superval, a posebno su se istaknule prošle godine nastupom na INmusic festivalu.

Do sada su objavile dva singla - „Čas" i „Plaža", dostupna na svim streaming platformama, dok je njihov prvi EP trenutno u pripremi.

Nakon što su prošle godine do posljednjeg mjesta ispunili Vintage Industrial Bar, a u travnju rasprodali AKC Attack te kasnije oduševili i na INmusic festivalu, Lika Kolorado u Boogaloo dolazi s još većim koncertnim ambicijama. Bend koji je svojim osebujnim zvukom i iskrenom energijom osvojio domaću scenu donosi presjek starih favorita i pjesama s aktualnog albuma „Sateliti u orbiti".

Publiku očekuju prepoznatljive himne poput „Smiješ zaurlat" i „Kontura", ali i noviji materijal koji je dodatno učvrstio njihov status na sceni - među njima singlovi „Majka djevojčica", „Bubanj, ljubav" i „Jedva čekam da odem".

Njihovi koncerti su poznati po snažnoj emotivnoj vezi s publikom, pa stoga ne čudi da ih domaći fanovi prate iz koncerta u koncert. Kako i sami članovi benda ističu, upravo ih ta energija publike potiče da stvaraju novu glazbu i neprestano pomiču svoje granice.

Organizator koncerta je Dostava zvuka, a ulaznice nabavite u sustavu Entrio i u Dirty Old Shopu. Cijena ulaznica u pretprodaji je 13 eura, dok će na dan koncerta biti 15 eura.