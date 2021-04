Savjet za lakše mršavljenje

Brzo vrijeme, brza hrana... vrlo često umjesto normalnog ručka samo ubacate hranu u sebe, čak i ako ste kod kuće i odete negdje ili morate raditi... a to je jako, jako loše za vas, vjerujte.

Ako jedete polako, to može imati niz zdravstvenih blagodati koje uključuju pozitivne učinke na probavu, bolju apsorpciju hranjivih sastojaka, a čini se da vam to može pomoći i u mršavljenju.

Studije sugeriraju da ljudi koji brzo jedu teže više nego oni koji polako jedu. Podaci sugeriraju da osobe koje brzo jedu imaju 115% veću vjerojatnost da budu pretili nego oni koji polako jedu. Osim toga, ako brzo jedete, to može dovesti do debljanja kroz neko vrijeme.

Ako jedete polako, to vam na nekoliko načina može pomoći u mršavljenju. Prije svega, polako konzumiranje hrane potiče osjećaj sitost. Ako brzo jedete, veće su šanse za prejedanje, a to je zbog toga što želudac nema dovoljno vremena da pošalje signal mozgu da je sit.

>> Zašto trebamo jesti sporo? >>

Nadalje, temeljito žvakanje hrane prije gutanja pomaže vam smanjiti unos kalorija i izgubiti kilograme. Nekoliko studija otkrilo je da ljudi koji imaju problema s težinom ne žvaču hranu pravilno u usporedbi s drugima. Prosječni unos kalorija smanjuje se za 9,5% kada osoba žvače 1,5 puta više nego što je normalno i gotovo 15% kada se hrana žvače dvostruko više nego obično.

Koliko dugo obrok treba trajati?

Prema studiji, ako žvačete svaki zalogaj oko 30 sekundi, to može umanjiti želju za nezdravim grickalicama kasnije. No, to također može smanjiti i uživanje u obroku. Prema tome, savjetuje se da svaki zalogaj žvačete između 10 i 15 sekundi prije nego što ga progutate, piše Times of India. Uzimajući sve to u obzir, prosječni obrok bi trebao trajati oko 20 minuta.

>> Nije stvar koliko pojedete, nego kako >>

Uz nekoliko savjeta možete i sami početi sporije jesti. Nemojte se izgladnjivati. Ako ste jako gladni, teško je sporo jesti. Prema tome, jedite na vrijeme. Kada osjetite da ste gladni, tada biste trebali nešto i pojesti, a između obroka možete nešto grickati.

Više žvačite. Izbrojite koliko puta žvačete neki zalogaj i pokušajte ubuduće više puta sažvakati zalogaj. Jedite hranu bogatu vlaknima. Vlakna promiču zdravlje crijeva, a uz to, hranu bogatu vlaknima morate žvakati više puta da biste je progutali.

>> Tko brzo jede brže se i deblja >>

Pijte vodu. Savjetuje se da popijete čašu vode prije svakog obroka. To će vam pomoći da smanjite unos kalorija. Uz to, nemojte koristiti nikakve uređaje dok jedete. Ako primjerice gledate televiziju uz jelo, možete na kraju pojesti više.