Zašto chia sjemenke svaki dan?

Chia sjemenke koriste se kao hrana i lijek tisućama godina. Dobivaju se iz cvjetnice koja pripada obitelji Lamiaceae (ista obitelji kao i menta). Ono što ih izdvaja jest njihov jedinstveni nutritivni profil.

Prema pregledu iz ožujka 2017. u časopisu ‌Annals of the National Institute of Hygiene‌, chia sjemenke sadrže 23 do 35 posto prehrambenih vlakana. Nakon što ih pojedete, u želucu stvaraju tvar nalik gelu, što brzo daje osjećaj sitosti. Zbog visokog sadržaja vlakana, mogu apsorbirati i do 15 puta veću težinu u tekućini, navodi se u pregledu iz listopada 2015. u ‌Journal of Food Science and Technology‌. Vlakna iz chia sjemenki povećavaju volumen stolice, potiču redovitu probavu, daju osjećaj sitosti i smanjuju glad.

Dobre za mozak - jedna porcija chia sjemenki osigurava oko 44 posto dnevno preporučenog unosa triptofana, prema USDA. Triptofan je aminokiselina koja je preteča serotonina, melatonina i drugih bioaktivnih spojeva. Podržava rast, povećava sintezu proteina i potiče mentalno zdravlje, prema članku iz rujna 2018. u ‌International Journal of Tryptophan Research‌.

Izvrstan su izvor biljnih proteina - chia sjemenke osiguravaju više proteina po porciji od ječma, riže i zobi, prema AHA. Proteini čine 16 do 26 posto njihovog sadržaja. Bogate su glutaminskom kiselinom, aminokiselinom koja podržava zdravlje mozga i djeluje kao neurotransmiter. Među najzastupljenijim aminokiselinama su arginin, lizin, histidin, leucin i valin. Ove tvari ključne su za proizvodnju hormona, metaboličke funkcije i zdravlje srca.

Obiluju antioksidansima - osim proteina, ugljikohidrata (37 do 45 posto chia sjemenki čine ugljikohidrati) i masti, ove sjemenke sadrže visoku razinu antioksidansa. Osiguravaju velike količine beta-sitosterola, kvercetina, kaempferola, polifenola i vitamina E. Antioksidansi neutraliziraju oksidativni stres i štite stanice od oštećenja slobodnih radikala, što je glavni čimbenik rizika za dijabetes, rak, bolesti srca i neurodegenerativne poremećaje.

Zdrave za srce - 31 do 34 posto sadržaja chia sjemenki čine masti. Većina tih masnoća su polinezasićene masne kiseline, poput omega-3 i omega-6. Ove hranjive tvari mogu zaštititi od kardiovaskularnih problema i smanjiti razinu "lošeg" LDL kolesterola, prema Američkoj udruzi za srce (AHA), prenosi Livestrong.com. AHA preporučuje zamjenu trans i zasićenih masnoća s mononezasićenim i polinezasićenim masnim kiselinama kako biste održali zdravlje srca. Avokado, orašasti plodovi, sjemenke, sezamovo ulje i maslinovo ulje dobri su izvori mononezasićenih masnoća.

Uglavnom - jedite chia sjemenke na sve moguće načine, isplati se ;)