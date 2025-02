Kako povećati razinu vitamina D i serotonina

Naše tijelo oslanja se na prirodne signale iz okoline kako bi reguliralo ključne funkcije, uključujući san, energiju i raspoloženje. Jedna od tih navika može igrati ključnu ulogu u balansiranju hormona, poboljšanju sna i jačanju imunološkog sustava - izlaganje jutarnjem svjetlu.

Prema liječniku dr. Marku Hymanu, izlaganje prirodnom svjetlu odmah nakon buđenja jedan je od najjednostavnijih i najpristupačnijih načina za poboljšanje zdravlja.

"Već pet do deset minuta jutarnjeg sunčevog svjetla tijekom vedrih dana može donijeti značajne koristi", objašnjava za Vogue, dok tijekom oblačnih dana preporučuje produžiti izlaganje na deset do 20 minuta, a na potpuno tmurnim danima do pola sata.

Jutarnje sunce utječe i na razinu serotonina, neurotransmitera koji regulira raspoloženje, san i probavu. Niska razina serotonina povezana je s depresijom i anksioznošću, dok njegovo balansiranje doprinosi boljoj koncentraciji, smirenosti i stabilnijoj energiji tijekom dana. "Izlaganje jutarnjem svjetlu pomaže regulirati kortizol, osiguravajući da je najviši ujutro kada nam je potrebna energija, a niži navečer kada trebamo opuštanje", kaže dr. Hyman.

Osim jutarnjeg izlaganja svjetlu, stručnjaci preporučuju i dnevne šetnje te vježbanje na otvorenom

Osim toga, infrared i crveno svjetlo prisutno u dnevnoj svjetlosti mogu potaknuti proizvodnju kolagena, smanjiti upale i podržati funkciju mitohondrija, objašnjava nutricionistica Beatriz Larrea.

Naš cirkadijalni ritam, unutarnji biološki sat, ovisi o svjetlu. "Cijelo tijelo upravljano je središnjim satom koji regulira hormone, a oni kontroliraju sve - od apetita i sna do energije", ističe Larrea. Jutarnja svjetlost signalizira tijelu da proizvodi kortizol za energiju, dok zalazak sunca pokreće lučenje melatonina za san. "Što smo više u skladu s prirodnim svjetlom, to bolje funkcioniraju svi procesi u tijelu", dodaje Larrea.

Osim jutarnjeg izlaganja svjetlu, stručnjaci preporučuju i dnevne šetnje, vježbanje na otvorenom, večeru prije 20 sati te smanjenje izloženosti plavom svjetlu ekrana navečer.

"Radi se o tome da dan učinimo svjetlijim, a noć tamnijom koristeći zdrav razum", zaključuje Larrea.